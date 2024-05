Antonio Puertas: "Me he hecho un hombre aquí"

Tras la victoria visitante en el partido que trajo al Celta a Los Cármenes y supuso la despedida del equipo rojiblanco de sus aficionados hasta la próxima temporada, donde el equipo jugará en la Liga Hypermotion, no podía ser otro que Antonio Puertas quien comentara el partido.

El jugador, que entró en los minutos finales, provocó un penalti y lo lanzó pero se le fue al larguero, declaró a los micrófonos de Movistar que:

"Tenía hablado con el míster despedirme en mi casa aunque no tuviera el alta médica jugando unos minutos, resulta que me han hecho el penalti, quería ser yo pero, cosas de la vida y el lanzamiento se me ha ido al larguero, no pasa nada".

"Tengo muchos sentimientos dentro, como dije aquí he crecido y vivido muchos años, me he hecho un hombre aquí y he tenido a mi hija en Granada, y son muchos recuerdos indescriptibles".