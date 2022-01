Antonio Puertas marca el camino en el Granada CF

Si hay un futbolista en el actual Granada CF que se merece más que nadie, por muchísimos motivos, todo lo bueno que le pase ese es Antonio Puertas.

Y en los últimos tiempos le están ocurriendo muchas cosas buenas, para beneficio tanto de él a nivel particular como, sobre todo, del conjunto rojiblanco.

Sea o no casualidad, es una realidad que la gran trayectoria del equipo en el último tramo de la temporada, enlazando siete partidos consecutivos sin perder en LaLiga Santander, ha coincidido con los mejores encuentros este curso y con una aportación decisiva del polivalente jugador almeriense, que se ha hecho con un sitio fijo en el once inicial a base de goles y notables actuaciones.

El inicio de temporada de Antonio Puertas, como el del equipo en general, fue complicado. Rendimiento inconstante y muy alejado del que es capaz de mostrar y exhibió en las pasadas campañas con Diego Martínez al frente del plantel, unido a dificultades para entrar en los planes del técnico Robert Moreno.

Sirva como ejemplo que el atacante sólo fue titular en cuatro de las trece primeras jornadas del campeonato doméstico, entre ellas dos en las que el Granada alcanzó muy buenos resultados a domicilio, como fueron los empates ante el Villarreal y el Barcelona.

Las otras dos fueron en Vallecas, donde pagó los platos rotos del lamentable primer tiempo del equipo frente al Rayo Vallecano siendo reemplazado en el descanso, y en Balaídos ante el Celta, en un mejor encuentro que los rojiblancos perdieron por 1-0 tras recibir un gol cuando él ya no estaba en el terreno de juego.

Parecía claro que Robert Moreno confiaba más en él cuando el equipo tenía que competir como visitante que cuando lo hacía en casa.

Antonio Puertas, futbolista que siempre ha tenido una buena relación con el gol, no vio puerta hasta noviembre, mes que el Granada empezó goleando al Levante por 0-3 en el Ciutat de Valencia con una última diana del ‘10’ rojiblanco, que marcó un gran tanto en jugada personal.

No jugó ni un minuto en la siguiente jornada ante el Athletic en San Mamés, pero todo cambió a partir de entonces. La inoportuna lesión que Rochina se produjo en Valencia ante el Levante, de la que aún no se ha podido recuperar, le abrió el camino hacia el once. Y sus buenos partidos le han mantenido dentro de la senda.

En los posteriores ocho encuentros, que son todos los disputados hasta ahora por el Granada tras visitar tierras vascas, ocho titularidades seguidas, muchísimos minutos, destacadas actuaciones, siendo casi siempre de los mejores del equipo, y cuatro goles.

Por este orden, Real Madrid, Laguna, Alavés, Cádiz, Mallorca, Atlético de Madrid, Elche y Barcelona. Ante los blancos y los tinerfeños fue reemplazado en el descanso, pero en los seis más recientes apenas ha estado tiempo fuera del verde.

Fue sustituido en el minuto 80 ante el Alavés y en el minuto 81 frente el Elche, mientras que los otros cuatro los disputó completos de principio a fin, son faltar ni un segundo.

Polivalencia

Además, ocupando diferentes posiciones en el campo, ya que aunque casi siempre ha partido en el once de Robert Moreno de extremo diestro, a lo largo de los choques ha pasado, por circunstancias de los encuentros y gracias a su polivalencia, por no pocas posiciones.

Ha sido extremo en ambas bandas, media punta, carrilero y lateral diestro, un delantero más cuando era necesario… El hecho de ser un multiusos y desenvolverse con soltura en muchos puestos y su gran capacidad física y de trabajo le convierten en un bastión y en una pieza muy querida por todo entrenador, también por Robert Moreno.

Tras estrenarse como anotador este curso frente al Levante, marcó un gol en el plácido triunfo en la Copa de Rey ante el Laguna tinerfeño, otro en la importantísima victoria frente al Alavés y cerró la goleada contra el Mallorca.

La guinda al sensacional momento de forma que atraviesa llegó en el pasado choque ante el Barcelona, cuando cazó un balón suelto en el área en una de las últimas acciones del choque y firmó un golazo por la escuadra que otorgó un punto valiosísimo a los rojiblancos.

“Le pegué con el alma”, afirmó Puertas sobre ese disparo que supuso el punto ante los cules. “No era mi pierna buena, pero la verdad es que cuando le pego con la izquierda a veces me salen buenos tiros, y ese fue al sitio adecuado”, añadió un futbolista al que siempre es un gusto escuchar cuando habla ante los medios por su cercanía y su natural espontaneidad.

Esta misma semana, en una entrevista en Radio Granada, reconoció que lo había pasado mal en el primer tramo del curso porque le habían vuelto los mareos y la falta de fuerzas, esa que le hizo perderse varios partidos de la pasada campaña por culpa de un coronavirus que le afectó más que a otros jugadores.

De hecho, achacó esta situación de inicios de curso, que afortunadamente no se ha vuelto a repetir, a secuelas aún de la citada Covid-19 que pasó meses atrás.

Pero eso ya ha quedado atrás y sólo ha servido para demostrar que Antonio Puertas siempre se levanta. El almeriense granadinizado como el que más es un ejemplo de superación, un currante del fútbol que ha vivido y sigue viviendo una bonita historia de crecimiento y progresión en el conjunto nazarí.

Y ahora vuelve a estar en la cresta de la ola. Ser padre le ha sentado de maravilla. Está jugando, aportando, siendo importante y marcando goles. El ‘10’ del Granada, uno de los pesos pesados del vestuario que marca el camino hacia el éxito en el equipo. El gran Antonio Puertas.