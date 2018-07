Arranca la operación salida

El Granada CF comenzó ayer a dar salida a los jugadores con los que no cuenta, sus emolumentos no encajan en el presupuesto de la entidad o bien era necesaria por una circunstancia especial. En este último caso se encuentra Sergio Peña, que ayer fue cedido por una temporada al Tondela portugués, conjunto de la Primera División controlado por David Belenguer, miembro de Hope, y socio del presidente rojiblanco Jiang Lizhang.

El carácter de extracomuntario del peruano ha condicionado una operación en la que todas las partes ganan. Por un lado, deja la ficha libre a Nico 'El Bicho' Aguirre, también extracomunitario, que junto a Adrián Ramos, salvo sorpresa, ocupará las dos licencias que se permiten en la Liga 1|2|3 de estas características. Por otro lado, el futbolista podrá jugar en una liga competitiva y estará controlado por los asesores del presidente. Además, se podría revalorizar pues sigue siendo propiedad de los rojiblancos que no tendrán que preocuparse por suplir su ausencia cuando, como viene siendo habitual, sea convocado por Ricardo Gareca, seleccionador de Perú que confía en el centrocampista aunque no haya acudido finalmente al Mundial de Rusia. El año que viene hay Copa América y lo normal es que cuando haya encuentros internacionales acuda, dejando a Diego Martínez con una pieza menos hasta en cuatro ocasiones que son las previstas en el calendario para este tipo de citas. Y más teniendo en cuenta que en Segunda División la competición no se paraliza cuando los combinados nacionales disputan sus partidos, cosa que sí sucede en Primera.

En la pasada campaña disputó un total de 19 partidos, catorce de ellos como titular

Precisamente, en la última campaña éste ha sido uno de los problemas de Peña. Sus viajes para defender los colores de su país, el cansancio a la vuelta de los mismos, las bajas formas o las lesiones hicieron que no fuera hasta la jornada 20 cuando el talentoso futbolista comenzara a gozar de minutos con cierta continuidad. Hasta entonces había disputado tres encuentros como titular y otros dos más actuando de suplente. Oltra se 'enamoró' de él pero cuando comenzó a gozar de minutos y de la confianza del técnico, el valenciano fue cesado y ahí se acabó el protagonismo del jugador nacido en Lima.

En su trayectoria como rojiblanco en el curso pasado se le ha achacado que tuviera su cabeza en el Mundial más que en los objetivos del Granada CF, pero lo cierto es que casi nunca jugó donde el propio futbolista declara sentirse más cómodo que es junto al medio centro, como organizador. Y no tanto como media punta, pegado a banda como lo hizo en alguna ocasión o acompañando a Adrián Ramos en punta de ataque. Talento y calidad tiene y todo el futuro por delante pues en septiembre cumplirá 23 años.

Cuando vuelva de su cesión, le restará un año de contrato con el Granada CF, por lo que la cesión al Tondela puede ser un punto de inflexión en su carrera. Deja por tanto un puesto libre en una zona clave para un equipo, por lo que el cuerpo técnico tendrá que buscar un sustituto, principalmente en la media punta que ha sido la posición en la que más ha sido utilizado. En dicha zona a día de hoy podrían jugar Fede Vico y Antonio Puertas.