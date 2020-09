Primero, a por el Atlético de Madrid

“Hemos estado esperando para una final así cuarenta partidos”. Con esta frase definió Germán Sánchez, uno de los capitanes, la situación que actualmente está viviendo el Granada CF. El zaguero hacía referencia, cómo no, al duelo que los nazaríes disputarán ante el Malmö FF el próximo jueves, 1 de octubre. Antes, tendrán un doble desafío: jugar en el siempre complicado Wanda Metropolitano ante el Atlético del ‘Cholo’ Simeone e intentar no pensar en la trascendente cita europea. Diego Martínez fue claro al respecto en la rueda de prensa previa al duelo contra los madrileños: “Para mí no existe el partido del jueves”. Deberá ser así si su equipo quiere puntuar en suelo colchonero.

Cero de diez

Los de rojiblanco horizontal, hasta ahora, sólo conocen la victoria. Vencieron los dos partidos de la ronda previa a la UEFA Europa League por 0-4 (ante el Teuta Durrës) y 2-0 (contra Lokomotive Tbilisi) y los dos duelos ligueros en el Nuevo Los Cármenes frente Athletic Club (2-0) y Deportivo Alavés (2-1). La visita al Wanda Metropolitano significará el primer encuentro a domicilio en esta campaña liguera.

El balance nazarí frente al Atlético de Madrid no es demasiado alentador para los intereses granadinistas. De los últimos diez partidos, el conjunto colchonero se llevó la victoria en ocho y el Granada sólo fue capaz de sumar dos empates. Uno de ellos, la pasada campaña, ya con Diego Martínez a los mandos. Los de Simeone se adelantaron con gol de Lodi y Germán, con un cabezazo tras un córner, puso el empate final. El otro empate (0-0), se remonta a la temporada 2016-2017, con Sandoval como entrenador.

Los onces

El once titular que saltará al césped del coliseo colchonero se antoja repleto de cambios. Rui Silva volverá a ser titular en la portería y, presumiblemente, Domingos Duarte y Foulquier volverán a partir de inicio tras descansar entre semana. Vallejo y Carlos Neva pueden completar la zaga. Yangel Herrera regresará a la medular junto a Luis Milla y falta saber si estará acompañado por Fede Vico en la media punta o Azeez en el trivote. En la parte de arriba, Puertas parece fijo junto a Jorge Molina y Robert Kenedy.

Neyder Lozano y Álex Martínez, a los que se busca salida antes del cierre de mercado de transferencias, serán bajas en el partido de esta tarde. El lateral sevillano está a la espera de la rescisión de su contrato para salir del Granada CF y llegar con la carta de libertad a las filas del Real Oviedo. Quini también será baja.

El Atlético de Madrid, que se estrenará en LaLiga Santander en el partido frente al Granada CF (su último partido oficial fue el 13 de agosto ante el RB Leipzig), saldrá con su once de gala y con el que Simeone ha ensayado a lo largo de toda la semana: Oblak en portería, Savic y Felipe en el centro de la zaga (Giménez es baja por Covid-19) con Trippier y Lodi completando la defensa. En el centro del campo, los habituales Koke y Saúl junto con Correa y Carrasco en los extremos. João Félix, de segunda punta, y Diego Costa, completarán el once. Luis Suárez, tendrá minutos saliendo desde el banquillo a lo largo de la segunda mitad.