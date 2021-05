Baile de nombres para el Granada CF

‘El rey ha muerto: se busca rey’. La marcha de Diego Martínez del conjunto nazarí es un varapalo brutal en cuanto a lo deportivo y emocional, pero el Granada CF (y la vida) sigue y la dirección deportiva rojiblanca ya está oteando el mercado en busca de un sustituto de garantías que pueda continuar el legado de un equipo histórico.

El club intentó hasta el último minuto convencer a Diego Martínez para que renovase por, al menos, una campaña más. No obstante, todos conocemos el final de la historia. El vigués decidió marcharse y en la rueda de prensa de despedida aseguró que su marcha “no tiene nada que ver con otro equipo” ni con un “aspecto económico”.

El favorito

La entidad debe trabajar a contrarreloj para que el nuevo técnico pueda empezar cuando antes a preparar la pretemporada y a valorar de manera directa las nuevas incorporaciones que se realizarán.

En las últimas horas el baile de nombres ha sido incesante. Desde el principio del fin, uno de los hombres que ha sonado con más fuerza para sustituir a Diego Martínez ha sido ‘Pacheta’. El preparador burgalés comunicó que no seguiría en la SD Huesca tras consumarse el descenso a Segunda División, por lo que la opción, además de atractiva en cuanto a lo deportivo, es asumible en lo económico.

‘Pacheta’ llegó al cuadro aragonés con el objetivo de lograr una permanencia milagrosa apenas cuatro meses por delante y estuvo a un solo partido de conseguirlo. Además, se convirtió en el entrenador con más triunfos de la historia de la SD Huesca en Primera, con un total de seis.

Experiencia

También sonaron con fuerza, por encontrarse sin equipo y contar con sobrada experiencia en la máxima categoría, José Luis Mendilibar y Javi Gracia. El técnico vasco ha cerrado una larga y fructuosa etapa en el Eibar –pese al descenso en este último curso– y destaca por tener una personalidad inamovible. Sus equipos son fuertes atrás y defienden con las líneas muy adelantadas. Por su parte, Javi Gracia fue destituido por el Valencia a falta de cuatro jornadas para la finalización del campeonato y también gusta al club nazarí. Su trayectoria lo avala.

Alguien a quien ya quiso el Granada CF con anterioridad y cuyo nombre siempre sobrevuela el Nuevo Los Cármenes cuando las cosas no van bien es Francisco. El almeriense llegó a ser una opción más que real en 2018, cuando Diego Martínez acabó aterrizando en la ciudad de la Alhambra. Quizá ahora tenga su segunda oportunidad. No obstante, el técnico se encuentra ahora centrado en disputar los play offs de ascenso LaLiga Santander con el Girona.

Otro candidato

Desde Valencia, según asegura el diario Superdeporte, se habla de Robert Moreno como una alternativa real para ocupar el banquillo del cuadro rojiblanco. El efímero ex seleccionador de España sigue sin trabajo desde su fallido paso por el AS Mónaco, que confió en sus servicios para hacer despegar un proyecto millonario. No cuajó.

El que fuera segundo entrenador de Luis Enrique en la Roma, el Celta y el FC Barcelona busca ahora relanzar su carrera como entrenador en un equipo de la liga española, y este podría ser el Granada. Robert Moreno se caracteriza por su adaptabilidad a la plantilla de la que dispone, su meticulosidad en el análisis y su dominio de algo relativamente novedoso en el mundillo del fútbol, los sistemas informáticos. Su dibujo preferido, como él mismo publicó en un libro, es el 1-4-4-2.

Sea como fuere, el tiempo apremia. El que se convierta en nuevo preparador del Granada debe perfilar una plantilla que se quedará huérfana tras la marcha de hasta cinco efectivos: Rui Silva se marcha al Real Betis y Nehuén, Vallejo, Quina y Yangel Herrera regresan a sus equipos de origen.