¡Bares, qué lugares!

Los bares se convirtieron la noche de este martes en la grada desde la que los aficionados granadinistas apoyaron a los de Diego Martínez en su camino hacia la Primera División. A pesar de los más de 700 kilómetros que separan Granada de Palma de Mallorca, en la capital balear debieron notar el empujón desde muchas barras de Granada.

Los de Movistar, muy sabios ellos, emitieron el encuentro desde el canal Partidazo, lo que supone una suscripción más, con sus correspondientes euros. En otras palabras, la mayoría de los mortales no pudieron ver el encuentro en el salón de su casa. A los no abonados y los no suscritos no les quedó otra que bajar al 'otro salón', el situado en el bar de la esquina. Y lo primero que levantó a la gente de los taburetes fue el gol del malaguilsta Ontiveros en Albacete. Aunque siguió el sufrimiento, el primer tiempo transcurrió de forma sosegada. Al descanso subió el consumo de cerveza y las caras de satisfacción eran la tónica dominante.

Tras el descanso, otro gol del Málaga y, aunque quedaba mucho, los primeros brindis. Pero el 'Alba' recortó en seguida y volvió la emoción, sobre todo porque el Mallorca marcó. Todas las vistas se dirigieron a Albacete porque se dependía del Málaga. Se hizo largo, pero según se acercaban los finales los cánticos incrementaban los decibelios. El final de Albacete marcó el inicio de la fiesta. La Fuente de las Batallas era el siguiente destino.