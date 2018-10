Sin liderato pero con sensaciones positivas

Al igual que a los gobiernos se les suele analizar tras 100 días en el cargo, en el fútbol es un buen momento para hacer balance una vez disputadas las diez primeras jornadas. Y hasta el momento, éste no puede ser más positivo en el Granada CF. Sobre todo porque las expectativas no eran precisamente tan optimistas en el mes de junio como quedó reflejado en la campaña de abonados. Pero el trabajo del cuerpo técnico y jugadores está callando muchas bocas a día de hoy, demostrando aspectos y dejando sensaciones que hacen albergar esperanzas de cara al futuro si todo sigue con ese nivel de compromiso y, por supuesto, de resultados.

Se perdió en Alcorcón la primera opción de la temporada de acceder al liderato, que a estas alturas de Liga es más un problema por la presión que genera que una ventaja, aunque eso supone contar con un bagaje de puntos que ya no se van a escapar. Pero estar a menos de una victoria de la primera plaza muchos lo habrían firmado a estas alturas de campaña.

LOS PENALTIS Y ÁLEX

Casualidad o no, las tres derrotas que han cosechado los rojiblancos han tenido un denominador común: tres penaltis en contra. Sucedió en Copa del Rey ante el Elche por mano de Nico Aguirre, en La Coruña ante el Deportivo y en Santo Domingo. En los dos últimos, fruto de dos penas máximas cometidas por el mismo jugador, Álex Martínez. El sevillano no está precisamente en su mejor estado de forma pero Diego Martínez, si es que en algún momento había pensado darle un descanso, no lo podrá hacer por la lesión de ocho semanas de Adri Castellano y la sanción a Víctor Díaz que, con suerte, será de un partido.

el muro

Se habla mucho de la segunda línea granadinista integrada por Puertas, Vadillo y Vico (ahora Pozo). Sin embargo, hay una pareja de jugadores que está cuajando una gran campaña, que se muestran prácticamente infranqueables por arriba y que cada vez se entienden mejor. Se trata de Germán Sánchez y José Antonio Martínez, los centrales, que están otorgando una enorme solidez al juego defensivo y que, además, aportan mucho en las jugadas de estrategia tanto en el área propia como en la rival. Dos futbolistas que a día de hoy son básicos en el esquema de Diego.

SENSACIONES

Exceptuando el choque en Riazor, la imagen que han dado los rojiblancos en las nueve citas restantes es positiva. Sensaciones de equipo que sabe lo que quiere, que no suele especular con el resultado y que cuando va por detrás en el marcador no escatima en cambiar el sistema, dejar tan sólo tres defensas y poner en los carriles a jugadores para nada defensivos como ocurrió en Alcorcón con Pozo y Puertas. Los tres puntos se quedaron en la localidad madrileña, pero el espíritu que demostró el Granada CF dejó satisfecho al entorno granadinista. Aunque claro, los habrá que prefieran tener los tres puntos en el saco aunque se jugara horrorosamente mal porque en este negocio, lo importante es sumar y lo de menos las sensaciones. Opiniones para todos los gustos.

EL 'TOURMALET'

El sábado llega a Los Cármenes el Almería, un conjunto que en sus tres últimas visitas no se le ha dado especialmente bien a los rojiblancos. La pasada campaña cayó en el descuento gracias a un gol de Pedro, y en las dos anteriores en una ganó y en otra se empató. Pero harían bien los de Martínez en sacar los tres puntos porque tras el choque llegará uno de los tramos, a priori, más complicados del Granada CF en la temporada. Serán seis encuentros y de ellos cuatro a domicilio (Zaragoza, Las Palmas, Málaga y Nàstic) por dos en casa (Numancia y Sporting). Una fase decisiva que determinará, en parte, a qué nivel competitivo se está.

LA ROPA

Señalaba la pasada semana que, casualidad o no, los últimos triunfos llegaron con el técnico vistiendo con una misma indumentaria: pantalón negro, camiseta blanca y chaqueta gris. Ropa que el gallego varió en Santo Domingo. El resultado final ya saben cuál fue.