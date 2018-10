La milonga gaditana ya es propiedad rojiblanca

Diecisiete puntos de 24 posibles. Segunda posición en la tabla. Tercer equipo con más puntos a domicilio y máximo goleador de la categoría con una media de dos tantos por encuentro. Esos son los números del actual Granada CF, al que le va bien el mensaje del pasito a pasito. Los guarismos no engañan, pero al margen de ellos, las sensaciones que ofrece el equipo de Diego Martínez son muy positivas. Ya no sólo por estar "llenando el zurrón", como le gusta decir al técnico gallego, sino porque a día de hoy se le ven pocas carencias aparentemente. Aunque las tiene pero las disimula muy bien.

Solicitó el míster en la previa del choque del pasado domingo en Reus a su equipo que fuera camaleónico y que supiera adaptarse a las circunstancias. Y a bien que lo hizo. Tocó cuando tuvo que hacerlo, jugó en largo cuando era necesario, hizo las faltas que había que hacer tirando de oficio pero sobre mostró una regularidad a lo largo de los 90 minutos que es la clave de que los rojiblancos estén donde están. Exceptuando al arranque de la segunda mitad, la imagen de equipo serio que muestran hace albergar esperanzas. Sobre todo porque todo el que entra en el once rinde y eso para un entrenador es clave. En las cuatro primeras jornadas situó a Víctor Díaz de central situando a Quini en el lateral y ambos lo hicieron a la perfección. Pero Diego apostó por Martínez en el eje de la zaga y al onubense cada día se le ve más seguro. Lo mismo ocurrió con el eje del centro del campo con Alberto Martín antes de la irrupción de San Emeterio, un futbolista con una enorme proyección que hace fácil lo difícil. El último caso fue el de Pozo, que para nada desentonó y eso que dejó en el banquillo a Fede Vico, de los mejores ante el Córdoba y que únicamente gozó de diez minutos. En definitiva, todo sale y así es más fácil.

La milonga

La temporada pasada del 'enfrentamiento' que tuvieron Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF, y José Luis Oltra al término del choque en el Ramón de Carranza se sacó un concepto: el de la milonga. Cervera empleaba los 50 puntos como el objetivo del conjunto gaditano pero Oltra no se lo creía porque consideraba que no era real ese mensaje con la plantilla y el presupuesto que manejaba la entidad cadista. Quizá la milonga se ha trasladado de la Tacita de Plata a Granada. Está bien mantener un mensaje de coherencia y mesura. De humildad y de ir partido a partido. Pero desde que salieron los datos del límite salarial, el sexto de la categoría, para algunos la milonga ya es propiedad rojiblanca al contar, por ejemplo, con más de tres millones para gastar que el Cádiz la pasada campaña.

Y de nuevo las formas

Tras el choque ante el Córdoba, Raúl Espínola, segundo entrenador, fue expulsado y sancionado con dos partidos por el Comité de Competición. Hace una semana ya se hizo referencia a las formas que hay que mantener cuando se pierde pero, sobre todo, cuando se gana. El pasado domingo en Reus, el tanto del empate del cuadro catalán trajo una situación que dejó a Diego Martínez retratado. El gol llegó con Adrián Ramos lesionado en el área local, pero los de Bartolo no echaron el balón fuera (tampoco estaban obligados) y en dicha acción empataron. Fue entonces cuando las cámaras enfocaron al técnico rojiblanco que, en la zona de banquillos, aplaudió al rival a modo de sorna, señalando el área de Edgar Badía donde seguía el delantero colombiano reclamando, en cierto modo, que los tarraconenses echaran el balón fuera. Pero lo peor llegó en la rueda de prensa, donde fue cuestionado por un periodista catalán por dicha acción y sus aplausos. Tras tratar de eludir la cuestión, al ser cuestionado por segunda vez por el profesional, indicó que aplaudió a sus jugadores. Pero las imágenes eran claras. No habría estado mal reconocer lo que realmente hizo. No habría pasado nada y más un mundo en el que, como dice mi amigo Jesús, la sinceridad no está al orden del día.

el Pichichi

Si a cualquier aficionado rojiblanco le dicen que Antonio Puertas, el denostado por Oltra Antonio Puertas, es en la actualidad el máximo goleador de la categoría junto a Rubén Castro, Quique González, Sory Kaba y Enric Gallego, se lo tomaría a broma. Pero la realidad es la que es y el almeriense tiene tres goles más que Dani Benítez y Álex Geijo, los máximos goleadores con las mismas jornadas disputadas del Granada CF en la campaña 2010/2011, la del ascenso a Primera. Dos ídolos de la afición al que quiere parecerse el '10' rojiblanco que comienza a ser de los más solicitados por los seguidores.

Los 10.000

El domingo llega el Mallorca, un conjunto que acumula en zona de ascenso, entre Segunda División B la pasada campaña y la actual en la Liga 1|2|3, un total de 44 jornadas de las 46 que ha disputado. Un histórico del fútbol español ante el que se espera que Los Cármenes ofrezca un buen ambiente y se supere los 10.000 espectadores, cifra aún no conseguida y que debe ser el primer objetivo a conseguir. La hora (20:45) quizá reste aficionados pero el rendimiento del equipo merece un esfuerzo. El siguiente será seguir invicto en casa y sumar tres nuevos puntos que haría llegar a la veintena con tan sólo nueve jornadas disputadas.