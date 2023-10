Bryan Zaragoza: “Trabajo día a día para esta oportunidad y estoy preparado”

Con respuestas cortas, en la mayoría de los casos de una frase, contestó Bryan Zaragoza este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas a las cuestiones planteadas por la prensa.

El jugador del Granada se ha convertido en la auténtica atracción de la convocatoria realizada por Luis de la Fuente para los decisivos partidos ante Escocia y Noruega de este parón FIFA y la Real Federación Española de Fútbol decidió que saliera a rueda de prensa.

Se mojó lo justo en las respuestas, sobre todo en lo concerniente a su futuro con el Granada CF al aludir a un “el futuro dirá”, pero en todo momento dejó claro que está preparador para jugar ya con España. Si es el jueves en Sevilla contra Escocia, mejor.

“Estoy encantado de estar aquí”, fue lo primero que dijo Bryan, quien aclaró que él no toma las “decisiones” sobre si va a jugar o no pero que sabe a lo que viene.

“Estoy aquí para ayudar y aprender; y si juego mucho, mejor”, respondió sin tapujos.

El malagueño reconoció que sería “muy especial” que su estreno fuera “en mi tierra y con mi familia presente”.

“El mejor consejo que me han dado desde el domingo es que sea yo, que haga lo que hago en el Granada, que coja la pelota y haga lo mismo en la selección que en el Granada”, explicó, dejando entrever a continuación que ha sido el propio Luis de la Fuente quien se lo ha dicho.

“La primera vez que hablé con Luis me dijo que vengo aquí porque me lo he ganado, que sea atrevido y descarado y que estoy aquí porque me lo he ganado”, aseveró.

Bryan comentó que su objetivo cuando sale al campo es “disfrutar porque si no, no juegas al fútbol”.

“El cuerpo me pide hacer lo de siempre. Mi reto es seguir aprendiendo día a día, seguir mejorando y a partir de ahí subir mucho más arriba”, añadió.

El atacante reconoció que le da igual “jugar en la derecha, la izquierda, como segundo punta o como punto”, que se encuentra “más cómodo de extremo”, pero que se puede “adaptar”.

Sobre su adaptación, apuntó que “todavía no hemos hecho nada que sorprenda, pero me sorprenden todos porque son grandes jugadores de mucho nivel. Como personas me sorprenden también y me han acogido muy bien”.

“Trabajo día a día para estar preparado para esta oportunidad, creo que estoy preparado. Ha pasado todo muy rápido, pero estoy preparado”, sentenció.

Recuerdos del pasado

Bryan tiene claro que “el juego es distinto” en el Granada y en la selección porque “cada entrenador tiene un modelo de juego”, pero creo que se adaptará “bien”.

También hubo tiempo para hacer un repaso a su infancia y sus inicios en el mundo del fútbol.

“Desde pequeño siempre he jugado al fútbol en la calle, salía de entrenar y me iba a jugar al fútbol en la calle. El regate es mi fuerte”, recordó.

“Ha habido veces que me puesto Ronaldinho o cualquier jugador en vídeo, pero lo que hago me sale solo, aunque a veces miras a Vinicius o Neymar. Mi ídolo de pequeño ha sido Leo Messi” confesó el jugador del Granada en su rueda de prensa como internacional español.

“Estoy centrado en la selección. El futuro dirá”, comentó al ser cuestionado por dónde jugará la próxima campaña.

También aclaró el motivo de su segundo recorte a Kounde en el partido ante el Barcelona: “Recorto porque no quería chutar con la izquierda y sí con la derecha para asegurar”.

Bryan Zaragoza, de segunda RFEF a la selección, un jugador del Granada de nuevo con España 49 años después. Genio y figura.