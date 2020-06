Carlos Fernández estuvo en una preconvocatoria de la Selección antes del confinamiento

"Fue una pena porque se suspendió todo y nos confinamos, pero sí, llegó al Granada un fax confirmando que estaba en una prelista de la Selección. Es todo un honor y un estímulo", dijo el jugador que ya fue internacional sub 21 en la emisora autonómica.

Sobre su futuro, el jugador lo tiene muy claro y deja sus asuntos en manos de su representante, aunque a nadie se le escapa que Monchi, director deportivo del Sevilla, asiste a su evolución pensando en que puede tener un sitio en el equipo de Lopetegui la próxima temporada. "Ese tema lo lleva Juan Maraver, que es mi agente y mi amigo, una persona que tuve la suerte de que se cruzara en mi camino y no me voy a salir del guion de hacer lo que tengo que hacer y lo que estoy haciendo en el terreno de juego".

Respuesta a Tello

Ya más de cara al morbo, a Carlos Fernández le preguntaron por las críticas al juego del Granada que realizó el bético Cristian Tello a la conclusión del partido del pasado lunes en el Villamarín que finalizó con empate a dos tantos.

"No creo que Tello haya visto muchos partidos del Granada. No haremos tan mal fútbol estando donde estamos y habiendo hecho una Copa como la que hemos hecho. No creo que sean declaraciones de un profesional, pero bueno", respondió.