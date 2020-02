Choque propicio para asaltar la segunda plaza del Granada CF femenino

El Granada CF femenino afronta este domingo una jornada en la Liga Reto Iberdrola que, a priori, se presenta propicia para poder asaltar la segunda posición, que ahora ocupa el Fundación Albacete pero con los mismos 44 puntos que tienen las rojiblancas, ambos conjuntos a cuatro del líder, el Santa Teresa.

El Granada recibe este domingo (11:00 horas) en el Estadio de la Juventud al Tacuense, penúltimo clasificado y que no debería presentar problemas para que las nazaríes sumen tres nuevos puntos. No obstante, la categoría ha mostrado jornada a jornada que no hay oponente fácil y que cualquiera puede dar la sorpresa.

Sus perseguidores

Más complicado, priori, lo tendrá el Fundación Albacete, que visita el campo del Alhama. El Santa Teresa, por su parte, también tendrá que darlo todo si quiere ganar en el campo del Tenerife B.