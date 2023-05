Concesión de Los Cármenes: solo diez clubes de la Liga no han presentado un proyecto para su estadio como el Granada

El proceso de concesión del uso del estadio de Los Cármenes al Granada Club de Fútbol está paralizado hasta después de las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El Ayuntamiento de la capital, de voz del alcalde Paco Cuenca, y el club, en palabras del director general Alfredo García Amado, han aplazado la siguiente reunión para desbloquear el asunto "para el verano" o para "los próximos meses". O lo que es lo mismo, una nueva patada en el tiempo que dilata el acometimiento de las inversiones necesarias en la instalación del Zaidín para su modernización, necesaria tras las múltiples quejas de los aficionados por el estado del campo durante esta temporada. Además, el Granada es uno de los pocos clubes de la Liga de Fútbol Profesional que aún no ha presentado su proyecto de renovación, remodelación o mejora de su estadio. Diez de los 42 equipos que actualmente componen la Liga no tienen plan de mejora y si ese cupo se reduce a los clubes que componen la Primera División, solo dos están en la misma situación que la entidad rojiblanca. El resto ya han finalizado las obras, están en ellas, o han presentado proyecto y tienen fecha de ejecución del mismo.

Por segunda vez en medio año, el Granada Club de Fútbol ha dejado pasar el plazo y no ha concurrido al concurso público para la concesión demanial del estadio de Los Cármenes para los próximos 35 años. De nuevo, el pliego de condiciones no ha resultado satisfactorio para la entidad rojiblanca que quiere que los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas se ajusten más a sus necesidades. Dos veces el Ayuntamiento de Granada ha elaborado la documentación, tratando de ponérselo en bandeja al club, única entidad interesada en la cesión del campo para su gestión durante siete lustros, mismas veces que esta no lo ha visto claro y ha dejado pasar la ocasión. El quid de la cuestión sigue siendo el mismo, el canon anual a pagar, y que el club pretende rebajar aún más compensándolo con inversiones en infraestructuras en el estadio. Y he aquí donde el Granada está forzando la máquina con el Ayuntamiento, dueño del estadio, pero por donde también está dejando correr el reloj mientras otros clubes, por tamaño y objetivos deportivos, ya han acabado sus estadios o han presentado sus planes de futuro.

"Hay sintonía"

El director general del club, Alfredo García Amado, no ha querido valorar el contenido del mismo a preguntas de los periodistas durante el acto de inicio de las obras de la segunda fase de la Ciudad Deportiva y ha justificado la postura de la entidad "por la situación del equipo": "Hemos decidido que ahora no toca". El dirigente rojiblanco ha incidido en que el club tiene sus fuerzas puestas en lo deportivo, aunque en su declaración ante los medios ha aludido a que "cuando se se publicó el pliego coincidió con un momento crítico de la temporada para nosotros". Efectivamente, la licitación se publicó a finales de marzo, justo cuando el equipo venía de 'enganchar' su mejor racha fuera de casa, aunque el concurso duró durante abril, que sí coincidió con varios resultados negativos para el equipo.

Aun así, García Amado y Paco Cuenca, alcalde en funciones de la ciudad, han coincidido en que existe "buena sintonía" entre el consistorio y la entidad granadinista, y ambos se han emplazado a después de las elecciones y de la temporada para "sentarnos" y ver "qué nos depara el futuro", dijo García Amado. Por su parte, el regidor afirmó entender la postura del club para no entrar en el concurso de la concesión del campo en 'beneficio' de lo deportivo, pero afirmó que "no tengo ninguna duda de que las condiciones eran atractivas y muy buenas para haberse presentado. Paco Cuenca ha recordado que "hay muchas fórmulas" para regular la concesión del estadio y pidió paciencia con el proceso: "Habrá tiempo de retomar con la convicción de que sí o sí el campo habrá que mejorarlo, reformarlo, cerrar las esquinas... Lo tengo clarísimo".

El tiempo corre

El asunto está en el tiempo. El club acometerá el arreglo y modernización del estadio con los fondos CVC de LaLiga Impulso que la entidad afirma que no se van a perder y que están asegurados. Aun así, para la próxima reunión entre las dos partes mediará un mundo. El Granada CF puede estar o no en Primera División, algo que se sabrá, de entrada dentro de dos semanas, si no más si el equipo tiene que jugar el play off de ascenso. De la misma manera, lo mismo no es el actual interlocutor municipal, Paco Cuenca, quien acuda a esta cita si finalmente hay cambio de gobierno en las elecciones de dentro de dos domingos... Justo cuando acaba la Liga. Los actores pueden cambiar mucho. Puede ser que incluso Marifrán Carazo sea alcaldesa. El pasado martes anunciaba que acometería el cierre de las esquinas y una ampliación de Los Cármenes a 25.000 espectadores, obra que tendría que realizar el club.

Esto supone alargar más el proceso de concesión y, por consiguiente, la presentación en sociedad del proyecto de modernización de Los Cármenes. Mientras tanto, otros clubes van mucho más avanzados que el Granada en sus campos de juego. De hecho, de los 42 clubes que actualmente componen la LFP, solo diez están en la misma situación o similar que el Granada CF. Otros, del mismo nivel y objetivos que la entidad rojiblanca, ya han acabado sus estadios, como es el ejemplo de Osasuna y El Sadar. De ellos, cuatro son actualmente de Primera División. Una desventaja a la hora de captar patrocinios o explotar económicamente la instalación.

Otros estadios, por delante

En la máxima categoría, están en situación similar al Granada CF el Girona, con Montilivi, y el Rayo Vallecano, con Vallecas. Tienen la idea de, en un caso, ampliar y en otro de hacer un estadio nuevo, pero no tienen proyecto para el mismo. Por su parte, el Getafe tiene al menos encargado el proyecto para el Coliseum Alfonso Pérez. Caso aparte es el Nuevo Mestalla de Valencia, cuyas obras llevan décadas paralizadas y su construcción está enmarañada en negociaciones y papeleos muy complejos. Más abajo, en Segunda División, tienen idea pero no proyecto tanto de ampliación como de nuevo estadio Andorra, Tenerife e Ibiza; mientras que la pandemia frenó el plan de Mendizorrotza, en Vitoria. Ni siquiera tienen proyecto Leganés, Ponferrada y Cartagena, mientras que los tienen encargados Lugo, Oviedo, Santander y Las Palmas (que ha terminado recientemente una profunda remodelación). Salvo Santander, Oviedo, Tenerife y Las Palmas, el resto no tienen comparación histórica con el Granada CF.

Pero el resto ya tienen todo muy avanzado. Por ejemplo ya han finalizado sus obras, la mayoría con fondos CVC, San Mamés (Athletic de Bilbao), Nuevo Metropolitano (Atlético de Madrid), Nuevo Mirandilla (Cádiz), RCDEStadium (Espanyol de Barcelona), El Sadar (Osasuna de Pamplona), Anoeta (Real Sociedad), El Madrigal (Villarreal), Ipurua (Eibar), El Alcoraz (Huesca), Martínez Valero (Elche) y Ciutat de València (Levante). Por otro lado, están en obras el Camp Nou (Barcelona), Balaídos (Celta de Vigo), Son Moix (Mallorca), Santiago Bernabéu (Real Madrid) y El Plantío (Burgos).

Tienen proyecto y fecha para el inicio de las obras Almería con el Juegos del Mediterráneo (temporada 2023-24), Sevilla con el Benito Villamarín (2024-25) y Ramón Sánchez-Pizjuán (2026), Albacete con el Carlos Belmonte (2023) y Miranda de Ebro acometerá la nueva grada este año. Y tienen el proyecto presentado ya el José Zorrilla de Valladolid, el Sporting de Gijón ya sabe lo que hará con El Molinón, y el último en desvelar sus planes fue Zaragoza con La Romareda.