Condicionados por el límite salarial

El Reus Deportivo es un equipo que llegó en 2016 por primera vez a Segunda División. Desde ese momento, ha entrado en todas las quinielas para bajar a la tercera categoría del balompié nacional, pero el trabajo bien hecho ha dado sus frutos y todas las temporadas ha logrado la permanencia. Ahora afronta su tercera campaña de forma consecutiva en la Liga 1|2|3, aunque siempre con el mismo objetivo: volver el año siguiente. Llega a la cita con el Granada CF situado en la decimocuarta posición de la clasificación gracias a sus ocho puntos en los siete partidos disputados, tres por encima del descenso, que es el pozo en el que no quiere entrar el Reus.

Tras la marcha de López Garai, el pasado verano cogió las riendas del equipo Xavi Bartolo, que llevaba cuatro temporadas como segundo entrenador en el banquillo del Reus. Bartolo está ante su primera experiencia como primer entrenador dentro de un vestuario y, de momento, mantiene el nivel de su anterior jefe. El técnico ha conseguido que la base que tan buen resultado logró la temporada anterior se mantenga y eso supone una garantía en Segunda División. Y eso que la configuración de la plantilla ha estado muy condicionada por el límite salarial.

BUEN INICIO

A pesar de que acumula dos partidos sin ganar por culpa de un empate a un tanto en casa ante el Nástic de Tarragona y una derrota por un claro 2-0 contra el Almería en los Juegos del Mediterráneo, el Reus se mantiene fuera del descenso gracias a su buen hacer durante las primeras cinco jornadas, sobre todo a domicilio. El cuadro catalán sumó dos triunfos y un empate en el inicio de la competición que le resultaron fundamentales para cargarse de moral y energía.

NOVEDADES

Un equipo de Segunda División suele tener un mínimo de trece o catorce modificaciones entre una temporada y otra, pero el Reus ha logrado mantener la base del año pasado. Bartolo solo ha recibido once caras nuevas. Pol Freixanet en portería; Bastos, Borja Herrera, Catena, Martí Vilá, Mikel Villanueva y Moore en defensa; Alfred Planas y Mario Ortiz en el centro del campo; mientras que Linares y Rubén Enri han sido las incorporaciones en la delantera.

POLÉMICA

El Reus Deportivo ha sabido abstraerse de la polémica surgida durante las primeras jornadas de competición, ya que no pudo inscribir a cuatro de sus nuevos fichajes: Yoda, Tito, Cuenca y Silva. LaLiga consideró que los cuatro jugadores superaban el tope salarial y no podían ser de la partida. El más llamativo fue el caso de Cuenca, ya que LaLiga decidió que su sueldo debía ser más alto del que había acordado el jugador con su nuevo club. Este hecho ha unido aún más a una plantilla que trabaja como una piña y que no le pondrá las cosas fáciles hoy a un Granada CF que llega lanzado y en segundo lugar.

BAJAS

La imposibilidad de inscribir a Cuenca, Yoda, Silva y Tito dejó a Xavi Bartolo con sólo 17 jugadores del primer equipo, pero a ello se le han sumado varias lesiones. Las últimas en llegar fueron las de Carbia y Villanueva en la última jornada de liga disputada en Almería. El delantero tiene afectado un tobillo, mientras que en el caso del defensa se tuvo que retirar en camilla aquejado de una de sus rodillas.

CAMBIO DE SISTEMA

A las ausencias de Fran Carbia y Villanueva se sumarán las de Álex Carbonell, Ricardo Vaz y David Querol, también lesionados. La gran lista de bajas no influye en la autoestima de Xavi Bartolo, que declara confiar en el equipo para superar al Granada. El técnico avisó en la previa del choque que puede cambiar el 4-3-3 habitual por un clásico 4-4-2 con el objetivo de reforzar el centro del campo debido a las bajas.