Continua la renovación en la plantilla del Granada CF

La renovación del Granada de cara al difícil objetivo de la salvación sigue su curso. Una vez instalados en el once Augusto Batalla y Bruno Méndez, los primeros en llegar, así como el debut de titular de Piatkokwski y los minutos que disputó Martin Hongla, todavía se esperan más movimientos en la entidad rojiblanca.

Como hay que dejar salir antes de entrar, lo primero está siendo negociar la salida de jugadores que no cuentan mucho para el Cacique Medina y que ocupan una ficha que podría ser aprovechada por otro efectivo. Tras la abrupta y voluntaria marcha de Álvaro Carreras, lateral con proyección pero que no ha sido utilizado en exceso ni por Paco López ni por el uruguayo, parece que las bandas es una de esas posiciones a reforzar. Algo de ayuda a Carlos Neva, que ha jugado prácticamente todos los minutos de la temporada, o algún que tenga competencia con Bryan son ahora mismo las prioridades tras haber reforzado la defensa, que era lo más importante.

En entredicho está la situación del portugués Wilson Manafá, cuya salida a su país o a otras ligas más exóticas como la china se está perfilando. El lateral ex del Porto no ha disputado muchos minutos y tardó en debutar varias jornadas tras recuperarse de la lesión, por lo que su fichaje en verano no termina de entenderse. De hecho, el Botafogo anunció en sus redes sociales el fichaje del portugués cuando para nada era oficial todavía, algo que sorprendió al Granada y al propio Matteo Tognozzi: "En torno a la salida de Manafá, apuntó que “me sorprendió lo que ha salido (anuncio de Botafogo de su llegada). Hay clubes interesados, uno de ellos es el Botafogo, estamos hablando con el agente y con el futbolista para ver cual es la mejor solución”.

Con la llegada a la LaLiga, ni Paco López ni Alexander Medina ha contado en sus planes con Petrovic, motivo por el que el jugador serbio salió de la disciplina rojiblanca dejando así una ficha liberada, destino a su país natal: el FK Vojvodina Novi Sad en el que estará cedido (con opción de compra) hasta que acabe la presente temporada

También se han marchado de la entidad Alberto Perea (se fue por la puerta de atrás con carta de libertad) al Anorthosis Famagusta, siendo una baja necesaria y muy demandada por la afición granadinista ya que apenas ha disputado minutos esta temporada.

Rumores

Tras finalmente descartar la opción de Coppola, que sonó mucho para incorporarse al fichaje de Martin Hongla en una operación doble con el Hellas Verona, suena con fuerza el uruguayo Facundo Pellistri, jugador del Manchester United por el que Mateo también fue preguntado. "Tiene unas características que pueden gustar al club y al técnico, pero veremos qué se puede hacer de aquí al 1 de febrero", apuntó sobre el zurdo uruguayo del Manchester United.

Alfredo García Amado comentó a los micrófonos de DAZN antes del partido contra el Betis que seguramente veríamos más movimientos durante el mercado, pero que todo depende de las salidas y la disponibilidad económica del club. Está por ver cómo acaba el mes de enero la plantilla del Granada CF.