El Granada CF inicia la Copa en Tenerife

Pese a que hace frío, el coronavirus sigue ahí fuera y los ojos están puestos en LaLiga Santander, siempre hay tiempo para una Copa. Más exactamente la del Rey, que es la denominación que tiene el torneo del KO en España y cuya fase final, tras la ronda previa de hace unas semanas, comienza este martes.

Estuvo a punto de producirse un hecho histórico en el fútbol granadino y de meterse en esta primera eliminatoria el Atarfe, pero no fue capaz de ganar en Melilla a un equipo de categoría provincial como el Huracán, por lo que el único representante provincial será el Granada.

El cuadro dirigido por Robert Moreno inicia la competición ante una de esas diez escuadras de ligas regionales que han accedido al primer cruce. Se trata del CD Laguna, un prácticamente desconocido equipo tinerfeño ante el que el Granada no debería de tener ningún problema para pasar a la segunda eliminatoria.

Además, el cruce a partido único se va a disputar en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Tenerife en lugar de en el feudo habitual del Laguna, lo que supone un hecho favorable al Granada ya que en este tipo de encuentros los conjuntos de menor potencial tratan de hacerse lo más fuertes posibles ante su público asidos a unas dimensiones, un ambiente y un terreno de juego que pueden condicionar al visitante.

En el magnífico campo del Tenerife, pero ante el Laguna, inicia el Granada a las siete de la tarde de hoy una Copa que, de forma obligatoria, trae a la mente de todo granadinista de bien sensacionales recuerdos por lo ocurrido en este torneo en las dos pasadas campañas.

Ese partido de vuelta de semifinales ante el Athletic Club de hace dos cursos y ese duelo de cuartos de final frente al Barcelona del ejercicio pasado son choques difíciles de olvidar, dos compromisos que estarán durante muchos años en la memoria por todo lo vivido y por lo cerca que, en ambos casos, estuvo el Granada de pasar a la siguiente ronda.

El presente es diferente. Los de Moreno empiezan la Copa con el objetivo de repetir el buen papel del pasado más reciente, pero tienen puesto un ojo y medio en LaLiga Santander, ya que el viernes habrá un partido clave en el Nuevo Los Cármenes frente al Alavés, oponente directo en la pelea por la salvación.

Novedades

Pasar de ronda, si es posible sin agobios, y desgastarse lo mínimo posible de cara a ese choque ante los babazorros, son los objetivos del Granada CF este martes en tierras tinerfeñas, hacia las que viaja esta misma mañana en vuelo chárter.

Robert formará con un once titular en que tendrán cabida futbolistas de la primera plantilla que han tenido menos oportunidades en las últimas jornadas. Parecen fijos jugadores como Aarón en la meta, Arias en el lateral diestro, Yan Eteki en la medular y Bacca arriba.

Junto a ellos estarán en el once varios jugadores que no apuntan a titulares el viernes, como Escudero o Antonio Puertas, y también futbolistas del filial que suelen entrar en las citaciones del primer equipo, como el zaguero Pepe y el atacante Butzke.

El técnico recupera a dos medios que no pudieron estar presentes en el anterior choque ante el Athletic (2-2) del pasado viernes: Luis Milla tras un mes de baja por lesión y Monchu tras cumplir un partido de sanción.

Lo normal es que Luis Milla juegue unos minutos en su regreso a Tenerife para después, si tiene buenas sensaciones, ser titular ante el Alavés.

No obstante, es posible que haya futbolistas que tengan que repetir titularidad hoy y el viernes, ya que el once ante el Laguna, y también en el del duelo frente al Alavés, estará condicionado por las siete bajas del equipo, todas ellas de jugadores importantes en los esquemas del preparador.

Los defensas Víctor Díaz, Germán y Domingos Duarte, el extremo Machís, el medio Isma Ruiz y el polivalente Rochina no estarán, salvo sorpresa, en ninguno de los dos choques. Tampoco Montoro, sancionado para el viernes y que no entrenó este lunes con sus compañeros, aunque no aparece en el parte médico del club.

Ayer anunció la entidad las lesiones de los tres jugadores que cayeron en San Mamés: Machís sufre una lesión fibrilar, Germán un esguince de rodilla y Rochina un esguince de tobillo, sin especificar ni gravedad ni tiempo de baja.

El rival

Cinco categorías separan a los dos equipos. El Laguna, que es un club que nunca ha superado la Tercera División, cataloga este partido como histórico y espera poder vivir una tarde especial en el Heliodoro Rodríguez.

Desde el club canario se han puesto en marcha diferentes iniciativas para que haya una importante afluencia de espectadores, con entradas a diez euros.

El técnico del Laguna, Sergio Alonso, podrá contar con la totalidad de los futbolistas que tiene a sus órdenes esta temporada.

El cuadro tinerfeño se clasificó para disputar la primera eliminatoria de Copa del Rey tras vencer en la ronda previa al Jaraiz (4-1).