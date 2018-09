Una Copa en un buen momento

Invicto y con la confianza que da el estar en zona de play off con apenas cuatro jornadas disputadas, el Granada CF afronta hoy la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, la primera para los rojiblancos, que se juega a partido único en el Martínez Valero de Elche.

Una cita aplazada al día de hoy al jugar el pasado martes la Selección española en el estadio ilicitano y que hará que tanto Diego Martínez como 'Pacheta', el técnico de los alicantinos, tiren de los menos habituales para dar oportunidades a los que cuentan con menos minutos y de paso dar descanso a los titulares, que de jugar tendrían muy poco tiempo de recuperación. El duelo se disputa a las 22:00 horas y, como mínimo, terminará en torno a la media noche siempre y cuando no haya prórroga ni penaltis, circunstancia que se puede dar. Esto hará que cuando los rojiblancos lleguen a Granada sea de madrugada teniendo por tanto poco tiempo para preparar el choque del domingo ante el Rayo Majadahonda (20:00 h.). Menos horas de descanso tendrá el Elche, que juega su partido ante el Mallorca a las 12:00 h.

El estado del césped, una de las principales preocupaciones del choque de esta noche

Es por ello por lo que tanto un equipo como otro presentarán un once que nada tiene que ver con el que suele jugar en la Liga 1|2|3. Pero la legislación condiciona tanto la convocatoria como la alineación, pues del filial tan sólo se puede convocar a siete jugadores y en el campo únicamente pueden estar cuatro a la vez. Una manera de evitar que se desvirtúe una competición que, para muchos, es un ocasión para hacer una gran taquilla si se van pasando rondas y toca un equipo de alto nivel; aunque para otros es una molestia para cumplir con los objetivos ligueros. No obstante, el hecho de reducir las primeras eliminatorias a un único partido hace que no haya que prestar demasiada atención al torneo del KO pues, de pasar, el siguiente partido sería el 31 de octubre y la vuelta de dieciseisavos de final en el puente de diciembre.

Para los jugadores que no están gozando de minutos es una buena ocasión para demostrarle al entrenador de turno que puede contar con ellos. En ese sentido, Diego tiene futbolistas que aún no han debutado en Liga y hoy lo harán en competición oficial. Ya anunció que Aarón ocupará la portería teniendo así la oportunidad de estrenarse con la camiseta rojiblanca. En defensa, tanto Pablo Vázquez, que acompañará a Martínez en el eje de la zaga, como Adri Castellano también recordarán hoy como un día especial. A partir de ahí, en función de los que convoque el preparador gallego, que dará la lista esta mañana, se podría aventurar un once aunque todo son especulaciones. Entre otros, podría entrar Antonio Marín, un fijo para Pedro Morilla y uno de los jugadores con más proyección para ocupar el lateral derecho al estar jugando habitualmente tanto Quini como Víctor Díaz y a buen nivel.

Otro jugador del filial que hizo parte de la pretemporada con el primer equipo es Andrés, el capitán del Recreativo que seguramente forme con Nico Aguirre en el eje de la medular, con José Antonio en la media punta. En las bandas actuarían Alejandro Pozo, para que vaya cogiendo ritmo de competición, y Jean Carlos, otro que ayudó en la fase de preparación al primer equipo, en la izquierda. Arriba, Juancho parece que tendrá libertad de movimientos aunque ya avisó ayer Diego Martínez que Rodri podría tener minutos si finalmente es citado para que vaya adquiriendo ritmo de cara a la cita ante el Rayo Majadahonda. Queda la duda de si el camerunés Martin Hongla está en condiciones de viajar tras debutar con el filial el pasado domingo ante el Jumilla gozando de un cuarto de hora.

Los que no actuarán serán Álvaro Vadillo y Alberto Martín, al margen de Fran Rico, que están en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones.

Si cambios habrá en el Granada CF, no menos hará Pacheta. La única ausencia asegurada es la de Xavi Torres que se encuentra lesionado. Además, tiene la duda de la participación de sus jugadores internacionales (el ucraniano Ivan Zotko, el venezolano Alexander González y el guineano Sory Kaba) que vienen de actuar con sus selecciones. En el once entrarán jugadores como los defensas Juan Cruz y Redru, el centrocampista Jony Níguez o el delantero Benja. Pero la plantilla verdiblanca es corta y el técnico deberá de tirar de jugadores que son habituales en Liga.

Arranca la Copa para los rojiblancos, esa competición que en las dos últimas campañas se les ha atragantado, cayendo en primera ronda ante Osasuna y Zaragoza. Hoy en Elche será una nueva oportunidad para comprobar qué profundidad de plantilla tiene el tercer proyecto de Jiang Lizhang.