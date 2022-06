Machís ya se entrena con el Juárez a falta de su presentación con el conjunto mexicano

Tras más de cinco etapas vistiendo la elástica rojiblanca horizontal, Darwin Machís ha abandonado el Granada CF. El venezolano ya está México, donde se le ha podido ver entrenando con su nuevo equipo, el Juárez FC. Su salida se hizo oficial el pasado jueves, cuando la entidad anunció una salida que ya era un secreto a voces.

Machís llegaba de completar campañas inolvidables. El pasado verano, con la marcha de Diego Martínez, el venezolano se quiso marchar del equipo. Incluso su representante no negaba los rumores que lo situaban más fuera que dentro. Sin embargo, no fue hasta la ventana invernal cuando el de Tucupita estaba prácticamente fuera del Granada CF.

El Charlotte FC estaba dispuesto a dejar en las arcas del club unos seis millones de euros y el club buscó rápidamente sustitutos como Dani Raba, Myrto Uzuni o Álex Collado, aunque este terminó por actuar de mediapunta.

Sus problemas legales, por los que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel por causar lesiones en una pelea a dos personas en un bar de Churriana (Granada), le frustraron sus planes. El atacante ya se encontraba en Carolina del Norte cuando supo que no podía fichar por el conjunto estadounidense, por lo que tuvo que retornar a la Ciudad de la Alhambra.

Nunca volvió a recuperar el nivel

Machís no tenía la cabeza en Los Cármenes. De hecho, el propio Robert Moreno confirmó que no iba a jugar hasta que se centrara en el equipo. Entre los problemas legales que siguen vigentes actualmente y que se veía más fuera que dentro, el vinotinto no ha llegado a recuperar el nivel de otros años.

204 partidos ha disputado Machís con la elástica rojiblanca entre el Recreativo Granada y el primer equipo. La afición le tiene mucho cariño por el rendimiento dado y la gran cantidad de partidos que ha disputado por la banda del Nuevo Los Cármenes. Esa que le ha visto crecer y de la que ahora vuela para poner rumbo a México.

El venezolano ha tenido pocas actuaciones brillantes esta campaña, aunque se le recuerda su golazo ante el Atlético de Madrid o el punto que salvó gracias a un centro envenenado en el último minuto ante el RC Celta que permitió seguir soñando con la salvación. Con Rubén Torrecilla a los mandos en Mendizorroza, fue clave en la victoria de de un Granada CF que dejó tocado al Deportivo Alavés.

Ahora, Darwin Machís ya está entrenando en México con el FC Juárez a la espera del Torneo de Apertura de la Liga MX, que se celebra a partir del día 1 de julio y donde el venezolano podría debutar con los Bravos.