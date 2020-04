Darwin Machís: “Valoro mucho la importancia que me dio el club”

El jugador del Granada Darwin Machís se sumó a la lista de futbolistas rojiblancos en protagonizar un directo en una de las redes del club para responder a preguntas de los aficionados. El extremo habló sobre los mejores logros del cuadro de Diego Martínez y afirmó sentirse orgulloso de lo conseguido. El venezolano espera volver a mostrar su mejor nivel si vuelve la competición. El atacante expresó su deseo de continuar en el club, por el cual siente algo muy especial.

El pichichi rojiblanco en LaLiga Santander declaró que sobrelleva el confinamiento “con mucha paciencia e intentando que pase lo más rápido posible”. “Me levanto sobre las 10:30 desayuno y empiezo a hacer los planes de trabajo que nos pidió el cuerpo técnico”, señaló el jugador, que hace unas semanas compartió con el club un vídeo suyo mostrando su dominio de la cinta.

El ‘23’ rojiblanco eligió el triunfo ante el Barcelona en Los Cármenes como su momento favorito de la campaña. “Es difícil ganarle a ese tipo de equipos y la sensación fue lo máximo”, explicó el extremo, que aseguró que está “contento en general por el grupo por la gran temporada que estábamos haciendo”. El futbolista nacido en Tucupita declaró que también está feliz por su rendimiento tras su regreso al Granada, aunque agregó que “sigo mentalizado en que puedo seguir mejorando”.

Tengo un sentimiento especial por esta ciudad, esta afición y este club

Preguntado por su continuidad el atacante fue claro: “Sigo teniendo contrato en el Granada y estoy muy feliz aquí”. “Me decidí porque me gusta mucho Granada. Tengo un sentimiento especial por esta ciudad, esta afición y este club. Valoro mucho la importancia y el valor que me dio el club para volver al equipo”, manifestó el venezolano, que admitió que en el verano de 2019 estuvo un poco impaciente para “que se hiciera oficial rápido” su fichaje por el Granada, pues “un pequeño inconveniente” demoró las cosas. “Me tenían encerrado en casa y no podía ir a entrenar", confesó.

Machís es consciente de que este Granada es distinto a los que conoció en sus anteriores etapas en la entidad octogenaria, pues el goleador describió al equipo como un conjunto “con Garra, que siempre cree hasta el final y tiene mucho corazón por lo que hace y por su camiseta”. “Nos entregamos en cada partido para que la afición disfrute”, dijo el ex del Cádiz, que tiene más que aprendida la filosofía de Diego Martínez. El jugador fue preguntado por los rivales más difíciles a los que ha hecho frente, a lo que respondió que “en general todos los partidos en esta categoría son súper difíciles y hay que estar al máximo siempre”. También señaló que “contra Madrid y Barcelona al final son equipos que te hacen sufrir hasta el final”. Dos centrales de los grandes, Sergio Ramos y Gerard Piqué, son de los defensores más “fastidiosos” a los que se ha medido Machís.

"Somos un equipo con garra, que siempre cree hasta el final y tiene mucho corazón por lo que hace y su camiseta”

El pichichi granadinista en liga fue preguntado, al igual que sus compañeros, por el recibimiento en semifinales de Copa ante el Athletic. “Fue algo increíble”, declaró el ‘23’, que explicó que la noche previa al choque le dijo a Yangel Herrera antes de dormir que “teníamos que estar bien todos. Mañana es el día en el que ganamos y dominamos todo el partido”. “Fue súper emocionante ver el estadio lleno en el calentamiento. Pudimos hacer un partidazo y darle la vuelta, pero tuvimos una mala jugada y acabó en gol de ellos. Salimos con la cabeza alta de poder decir que lo dimos todo con nuestra afición”, explicó el jugador, que admitió que “en el vestuario estábamos con la sensación de que llegará rápido ese partido para ver como iba a reaccionar nuestra afición”.

El delantero contó que su madre no le dejó dedicarse al fútbol profesional hasta que acabó el bachiller, cuando fue fichado por Mineros de Guayana. El futbolista aprovechó también para mandar ánimos a la afición para lo que queda de confinamiento.