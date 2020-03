El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, dijo tras ser eliminado en semifinales de la Copa del Rey por el Athletic Club que si tienen que "no pasar a una final" que sea de la manera en que lo hizo su equipo anoche.

Diego comenzó su rueda de prensa posterior al choque dando "las gracias en mayúsculas" a sus jugadores y a la afición porque lo que les han hecho vivir en los últimos días "ha sido maravilloso".

"Estamos fastidiados, pero creo que el Granada ha sido mejor, sobre todo en la segunda parte, y que hemos merecido pasar", dijo el entrenador quien no cambia "lo que ha ocurrido por pasar la eliminatoria de otra manera y con otros jugadores".

Diego destacó "el nivel mostrado" por su equipo, que cree que estuvo "a un nivel altísimo de confianza, seguridad, atrevimiento, valentía e inteligencia".

Diego cree que el 2-1 llegó cuando tenían el partido "muy bien controlado, el equipo estaba bien" pero que llegó por "uno de los pocos errores del equipo y por lo que tienen los grandes equipos como el Athletic. Por eso es tan difícil llegar a una final".

"La única situación en que hemos cometido un error se nos ha ido la eliminatoria", agregó el preparador, quien tiene claro que "no se merecen estos jugadores y esta afición irse con la cabeza abajo porque han sido un ejemplo de cómo vivir y competir un partido".

El preparador no quiso valorar la justicia del resultado final del cruce porque "el fútbol es resultados". "Nos vamos por el gol doble pero muy orgullosos y con la cabeza muy arriba. Hemos sido un ejemplo, en todos los sentidos, de cómo se vive un partido de fútbol", aseveró.

"Es un momento duro, triste y estamos fastidiados, pero todo esto nos va a hacer mejores. Si tenemos que no estar en una final, que sea de esta manera. Ver una ciudad entregada con su equipo es algo que no se puede explicar", sentenció el técnico del Granada, quien no encontró palabras para describir el recibimiento brindado al equipo por la afición.

"Ha sido extraordinario, fascinante, no se pueden describir con palabras las emociones vividas. No cabía más gente. El corazón granadinista ha latido más fuerte que nunca", acertó a decir.

"Sé que las cosas que hemos vivido en estos últimos días no nos las quita nadie. El sentimiento granadinista vale más que un resultado", concluyó el preparador.