Dejar salir antes de entrar

A tres días de arrancar la pretemporada, la dirección deportiva del Granada aumenta su carga de trabajo, no solo en el apartado de fichajes (donde ya se han cerrado los de Rodri y Vadillo), sino en la salida de futbolistas con el fin de liberar espacio en el vestuario del Nuevo Los Cármenes y aligerar con ello el apartado económico en lo referido a sueldos (como pasó hace unas semanas con Pedro y el viernes con Rubén Pérez).

El vagón de la plantilla rojiblanca cuenta en estos momentos con 19 viajeros, contando con los dos nuevos fichajes, así como con los canteranos Aarón Escandell y Adri Castellano -aunque el club solo ha confirmado al segundo con ficha del primer equipo-. Antes del miércoles se espera la llegada del tercer refuerzo: Fede Vico; que lo hará en calidad de cedido desde el Leganés, con opción de compra en caso de ascenso a Primera.

Sergio Peña y Adrián Ramos tampoco tienen su futuro asegurado en la plantilla rojiblanca

Diego Martínez, por tanto, tendrá para arrancar los primeros entrenamientos a 20 jugadores de los que podrían ser de la primera plantilla a todos los efectos el 1 de septiembre. La intención del club es contar con vestuario no de 25 fichas y sí el de trabajar con futbolistas del Recreativo Granada, por lo que los retoques que le quedan por dar a Antonio Cordón y Fran Sánchez serían menores si no se esperara la salida de algunos de los futbolistas que vistieron la elástica rojiblanca en la 2017/18.

Los más cercanos a coger la puerta de salida son Baena, Saunier y Menosse, aunque hay otros con un futuro también incierto como Peña y Adrián Ramos, aunque estos dos casos están dentro del entramado deportivo de Hope. El centrocampista malagueño, que llegara la pasada temporada desde el Rayo Vallecano con la vitola de ser el eje desde el que giraría la recuperación y la organización rojiblanca, ha sido tentado por el Málaga. Los vecinos de la Costa del Sol buscan reestructurar su centro del campo tras su descenso, además de jugadores ligados al club, aunque en el caso de Baena solo fuera de sus categorías inferiores hasta los 13 años. El medio también ha despertado el interés de otros clubes de Liga 1|2|3 e incluso del extranjero.

Saunier ya estuvo cerca de salir la pasada temporada hasta el último día del mercado de fichajes, de hecho no actuó en los onces de José Luis Oltra hasta el mes de septiembre. Este verano parece ser parecido para el galo, después de que su representante ya haya intentando 'colocarlo' en distintos clubes lejos de España. Coincide, además, que estos dos jugadores son dos de los que lideraron el escalafón salarial rojiblanco la pasada temporada, con lo que su salida aligeraría bastante .

En el caso de Menosse, el central perdió protagonismo muy pronto la pasada temporada. El uruguayo pasó de ser una petición de Oltra a no ser ni convocado por el valenciano desde la jornada 12 de Liga (de ahí al final de competición solo entró en cuatro convocatorias y actuó los 90 minutos frente al Almería en la jornada 18). Su salida obligaría al club a buscar más de un central, ya que en la primera plantilla solo quedaría Germán con contrato.

Por último se encuentran Sergio Peña y Adrián Ramos. El primero casi se despidió del Granada durante sus vacaciones en su país, al señalar que le gustaría jugar en Primera División. En el club no dudan de su calidad, pero no ha sido un jugador importante en el pasado, además de contar con el 'problema' de las internacionalidades, que le privan de ser alineado en las distintas ventanas a lo largo de la temporada. En situación parecida está Ramos. En el club no se tiene certeza de que el colombiano vaya a ponerse a las órdenes de Diego Martínez, después de pasar la última temporada y media cedido por el Chongquing Dangdai Lifan. Ambos podrían moverse entre los equipos del presidente rojiblanco, Jiang Lizhang, y que gestiona la empresa Hope.