Diego Martínez: "Centrarnos en el presente nos permitirá sacar nuestra mejor versión"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, ha asegurado que su equipo está totalmente centrado en el encuentro que disputará este domingo ante el Alavés (Los Cármenes, 18:30 horas). "El partido ante el Teuta ya pasó ya ahora tenemos que poner toda nuestra energía en el partido ante el Alavés, que será difícil y complejo".

Tras asegurar que la Primera División es una competición "tremendamente difícil", insistió en que "nuestro foco está en la Liga" y no quiso entrar en el próximo compromiso de su equipo en la Liga Europa: "Igual el lunes o el martes nos confinan a todos, por lo que no gastamos ni un segundo de energía en valorar algo que queda tan lejos".

El preparador gallego dijo estar "encantado" con la actitud de sus jugadores y subrayó que aún queda mucho trabajo por hacer: "Ahora la situación requiere tiempo y paciencia para ir encajando todas las pieza", lo que a su juicio se logrará de la mejor manera con una actitud positiva. "Es un camino largo, ilusionante, complejo y duro, y lo más importante es que el equipo tenga la mentalidad que está teniendo", añadió.

El rival

Sobre el rival de este domingo, Diego Martínez descacó que "el Alavés tiene delanteros con un grandísimo potencial, pues son jugadores complementarios con un gran juego aéreo y que juega con un sistema que favorece la participación de los atacantes". Asimismo, recalcó que el vasco es un equipo que tiene "buen balón parado, experiencia y desborde por fuera".

Lo que sí tiene claro el entrenador rojiblanco es que "como todos los partidos en Primera, ante el Alavés será de máxima exigencia", y al respecto añadió que la línea entre ganar o perder depende de detalles que, esperemos, estén de nuestro lado".

Calendario apretado

"Es un reto mayúsculo". Con estas palabras el preparador rojiblanco hizo referencia al hecho de que su equipo tenga que jugar tres partidos esta semana, y se limitó a pedir que se pase página sobre lo ocurrido el pasado jueves pues a su juicio "centrarnos en el presente es lo que nos va a permitir sacar nuestra mejor versión, pues sólo así seremos competitivos".

La lógica indica que la densidad de encuentros en este inicio de temporada llevará a Diego Martínez a hacer rotaciones. "Lo más importante es que el equipo está por encima de todo y todos", aseguró. Además, señaló que "para nosotros no existe priorizar o reservar, sino competir al máximo y trabajar mucho los partidos, por lo que necesitamos todo de todos". "Tendremos que acostumbrarnos a esto. Todos a la vez no pueden jugar y encima en Europa son tres y no cinco cambios".