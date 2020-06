Diego Martínez: "Cometimos errores que no solemos cometer"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, reconoció tras el encuentro ante el Eibar en la rueda de prensa virtual posterior que los suyos no tuvieron su mejor día, especialmente en defensa, pero que pese a todo contaron con varias ocasiones claras para, al menos, haber empatado.“Hemos empezado bien el partido, teníamos el choque donde queríamos pero un error nuestro lo aprovecharon, y a partir de ahí entramos en bucle de precipitación. Conseguimos otro buen inicio en la segunda parte y en los últimos minutos tuvimos acciones muy claras para empatar”, dijo Diego ante los periodistas.

“Hemos cometido errores que no solemos cometer y nos penalizan mucho. Me voy fastidiado por no poder cerrar la permanencia matemática, nos falta un último pasito”, añadió el preparador, quien dejó claro que cuando certifiquen una salvación que desde hace semanas es virtual y que todo hace indicar que llegará el próximo miércoles la van a celebrar “muchísimo como equipo y como club”.

Diego consideró que los dos tantos del Eibar fueron “golpes anímicos importantes” porque llegaron tras “muy buenos inicios” de ambos periodos por parte de los suyos, y que con el marcador en contra les faltó “estar más acertados” en los “arreones” que tuvieron.

“Es difícil tener continuidad en estos partidos y con el calor si te pones por detrás en el marcador te cuesta más. En el momento que no tenemos un buen día o no estamos a nuestra mejor versión en todas las facetas, sufrimos, por eso le doy tanto valor a la situación en que estamos”, sentenció el preparador.

Diego aseveró que momentos como el actual, en que no tienen “tanta solvencia defensiva” o no están “tan acertados” atrás, sirven para “poner en valor lo bien” que lo han hecho “durante tanto tiempo a nivel defensivo”.

El entrenador del Granada tiene claro que les espera “un final de Liga muy difícil” y que desde el reinicio de la competición se han “empleado para tener más puntos” pero que con 43 unidades en su casillero todo se ve “de otra manera” porque son un conjunto “humilde y modesto” que tienen que “trabajar mucho los partidos” y alcanzar esa puntuación “tiene mucho mérito”.

Sobre el choque próximo ante el Alavés, es consciente de que “va a haber restos de cansancio” por lo que “habrá cambios en el once”.