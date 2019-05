Segunda opción de ascenso para el Granada CF este domingo en Mallorca tras ceder la primera la pasada semana en Los Cármenes, algo en lo que no se centran en el interior del vestuario nazarí, según reconoció Diego Martínez ante los medios de comunicación: “Lo afrontamos como un partido para intentar ganar, las consecuencias ni las sabíamos ni las sabemos de cara al domingo. No afrontamos el partido como si fuera una bola de partido”.

Lo del domingo es bastante distinto a lo vivido hace seis días frente al Cádiz, ya que no sólo los tres puntos le harían cumplir con el objetivo a los rojiblancos, sino que, pese a poder caer en Son Moix, un empate o victoria del Málaga en el Carlos Belmonte frente al Albacete le haría coger ‘el ascensor’ hasta la Liga Santander. “Tenemos que centrarnos en lo nuestro, en competir nuestro partido. Para poder optar a ganar un partido este Granada tiene que ir al límite de su límite, tiene que estar a sus máximos niveles de todo: concentración, eficacia, acierto y la única manera de estar así es estar focalizado en lo que tienes delante”, agregó. En este sentido, Martínez compartió la opinión de que quizás a su equipo le faltó mantener la cabeza fría frente al Cádiz, ya que “queríamos que se acabase ya el choque y eso jugó en nuestra contra”.

El gallego no se sale ni un ápice del guión marcado desde hace meses, pese a estar a un único ‘pasito’ de llegar a la máxima categoría: “Me gusta mucho que se valoren las cosas, y valorar las cosas tiene que ver con saber de dónde venimos, no nos olvidemos de ese mes de julio y agosto que fue durísimo. La plantilla ha demostrado una madurez tremenda. Ha sido un año largo, muy bonito, muy ilusionante, pero con muchas adversidades por el camino y eso es lo que nos ha traído a este momento de ilusión y felicidad”. Por ello, el técnico reconoció que es un momento “para saborearlo”, pero “hay que ser ambiciosos para ir a ganar el partido” a Mallorca.

Porque no pierde la perspectiva de estar en una situación soñada por otros conjuntos que ya no tienen opciones de luchar por subir, ni tan siquiera por acceder a la promoción de ascenso. “Sólo hay dos equipos con opciones de segunda plaza. Ves a todos los grandes equipos que ya no pueden acceder a esa posición o, incluso, ni al play off. Eso nos tiene que poner en perspectiva las cosas para decir que estamos muy bien. Todo eso lo tenemos porque es lo que llevamos haciendo durante 40 partidos”.

El encuentro en Son Moix no sólo es clave para los rojiblancos, sino que los bermellones están a punto de certificar su acceso para la promoción de ascenso a la máxima categoría; por lo que deberán salir a por los tres puntos desde el principio, ya que una derrota les complicaría los puestos de play off en la última jornada. “Este tipo de partidos al equipo le gustan. Estamos preparados para competir, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos de la dificultad del partido, pero confiamos plenamente en estos jugadores. Fuimos a Albacete y era el partido del año, fuimos a Oviedo que se estaba jugando el play off...”, matizó.

Sobre el equipo de Vicente Moreno, el técnico del Granada CF reconoció que es “un equipo que me gusta”, al ser colectivamente “uno de los mejores equipos de la categoría”. “Están preparados para afrontar diferentes tipos de partidos. Cuenta con jugadores importantes, un equipo bien construido, centrales intensos y como local tiene unos números extraordinarios”, reconoció. Por ello, el gallego volvió a incidir en afrontar el partido “como equipo”, siendo “un reto más” como ya fueron las visitas a Málaga o a Albacete, donde los rojiblancos fueron capaces de vencer pese a la dificultad de los estadios y de los rivales.

En el apartado deportivo, Martínez no aclaró las dudas sobre el estado físico de Bernardo, quien se tuvo que retirar del último entrenamiento a puerta abierta de la semana, por lo que es duda para sustituir en el once inicial a José Antonio Martínez, lesionado en la última jornada: “Bernardo está mejor y veremos cómo evoluciona. Es normal y lógico que haya jugadores así. Es final de temporada, se han jugado 40 jornadas de una liga larga. El otro día fue San Emeterio, esta semana Martínez. Es lo lógico y como equipo lo tienes que afrontar”.

Los rojiblancos, que viajarán a primera hora de la tarde del sábado hasta Mallorca, se ejercitarán desde las 10:30 horas en la última sesión de la semana sobre los campos de entrenamiento de la Ciudad Deportiva del Granada CF. La sesión, como viene siendo habitual, será a puerta cerrada para público y medios de comunicación. A su finalización se conocerá la lista de convocados para el decisivo choque de Son Moix.