Diego Martínez: "Es un partido para disfrutarlo con la máxima ambición y humildad"

El entrenador del Granada, Diego Martínez, calificó de "especial" el encuentro que el conjunto rojiblanco disputará este jueves ante el Lokomotiv Tbilisi georgiano con el objetivo de seguir vivo en la Liga Europa porque supone el primer partido que el Granada juega en competición continental juega en Los Cármenes. El técnico recalcó que este momento histórico que protagoniza su equipo es "para disfrutar", sin ocultar que "es un desafío grande y nuevo".

Tras señalar que el conjunto georgiano "es competitivo y viene de pasar una eliminatoria muy difícil", el técnico grandinista resaltó que "tiene buen extremo, contraataca bien y cuenta con jugadores de buen nivel técnico".

"Jugar en Europa es complicado para todos y para nosotros más", señaló Diego Martínez, que no obstante mostró su confianza en su equipo: "Creemos en lo que estamos haciendo". Es por ello que "con paciencia, determinación y humildad podremos alcanzar nuestra mejor versión y a partir de ahí esperemos que el acierto funcione".

Según el preparador gallego, el Granada está preparado para afrontar "todo tipo de partido", pues sus jugadores "han demostrado en dos últimos años que dan el máximo cada vez que se ponen esta camiseta y que son capaces de transmitir como equipo". Al respecto añadió que "esto es lo que queremos volver a hacer", aunque dejó claro que "va a ser complejo y difícil, por lo que hará fala concentración, esfuerzo y determinación más allá del acierto de cara a portería".

Sobre el hecho de que el Granada apenas ha tenido tiempo para preparar el choque ante los georgianos, Diego Martínez reconoció que "es complicado, sobre todo para integrar a los nuevos", aunque resaltó que "se está llevando muy bien por la excelente actitud de los jugadores y porque creo en lo que hago".

Sin definir el equipo titular

Diego Martínez manifestó que aún no tiene claro su once inicial: "Primero hay que ver cómo estamos, aunque el que salga será el equipo más oportuno y competitivo". El técnico hizo hincapié en que "estamos en buen momento y el que se quede fuera tendrá que seguir muy fuerte". Eso sí, dejó claro que su equipo está centrado "única y exclusivamente" en el partido de este jueves porque el futuro no existe, pues en cualquier momento se puede cerrar el país otra vez".

El entrenador granadinista se mostró muy contento ante la posibilidad de poder contar con Ángel Montoro. "Más allá de que sea muy buena noticia de que pueda participar., ha sido un ejemplo cuando no ha jugado. Es un líder que lo ha pasado mal pero ha sumado y apoyado al equipo y los líderes que hacen grandes el vestuario", dijo.

Como conclusión, Diego Martínez volvió a hacer hincapié en el momento histórico que está protagonizando el Granada y que el partido ante el Lokomotiv Tbilisi es "para disfrutarlo con la máxima ambición y máxima humildad".