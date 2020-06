Diego Martínez destaca la "creencia del equipo"

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, se mostró feliz y dijo tras el encuentro en la ya habitual en los últimos tiempos rueda de prensa telemática que el de ayer es un día para "felicitar a todo el equipo y a todo el club".

"Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, con poco ritmo, ante un equipo que cuando se adelanta en el marcador es tremendamente difícil", explicó Diego, quien reconoció que el choque estuvo condicionado porque llegaban tras "tres meses sin jugar" y que por eso les costó "mucho" en la primera parte ante un conjunto que "llevaba mucho tiempo sin que le remontasen".

"Por eso le doy tanto mérito a lo conseguido en ese tramo final por el Granada. La creencia de este equipo es impresionante. No es nada fácil ante un rival europeo y que es muy sólido", sentenció.Diego reconoció que sus jugadores finalizaron el partido "tiesos" y que caso de haber podido hubiera realizado más cambios, además de los cinco reglamentarios que ahora que agotó porque hubo futbolistas que acabaron el partido "tocados".

"Es un día para felicitar a todo el equipo y a todo el club. Aunque no había público, el espíritu se mantuvo”

El entrenador del Granada se congratuló por "tener 41 puntos en la jornada 28" en la clasificación e insistió en su habitual "quién nos lo iba a decir en la primera jornada", aunque es precavido de más y aún no da por conseguida la permanencia en la categoría.

"Los términos virtual o hipotético, el casi, nos lleva a una situación que no es real. Los no aciertos de los demás equipos te suman a ti pero hasta que no esté matemáticamente conseguida la permanencia no se puede hablar de ello", dijo al respecto.

También opinó sobre la nueva normalidad en LaLiga Santander tras el COVID-19 y el hecho de actuar sin público: "Jugar con el campo vacío deja una sensación rara, pero hoy (por ayer) nos hemos nutrido de la energía de todos los trabajadores del club.

Aunque no había público, el espíritu se mantuvo, y en unas circunstancias muy adversas. Esa energía nos la dieron esta vez todos los trabajadores del club. Va por ellos y por las víctimas granadinistas que nos han dejado durante la pandemia".