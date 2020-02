Diego Martínez exhibe su abanico en el Wanda

El Granada demostró en el Wanda Metropolitano lo camaleónico que puede llegar a ser. El equipo jugó con tres esquemas distintos en un partido en el que debutó Gil Dias. Las modificaciones de Diego Martínez resultaron positivas para la mejora del equipo, que compitió hasta el final.

Sorpresas en el once

Diego Martínez sorprendió con su once titular en el Wanda Metropolitano. La presencia de Köybasi era más que esperada, pero la de Aarón en portería no. El meta valenciano debutó en Primera División, pero todo indica que no jugará en la semifinal de Copa del Rey. Cuando arrancó el partido saltó otra sorpresa. Víctor Díaz se ubicó como lateral zurdo con Köybasi por delante.

Un saque de banda

El Granada arrancó el partido pegándose un tiro en el pie. Las acciones de saque de banda han cobrado importancia en el fútbol con su implicación en las pizarras de los cuerpos técnicos, pero el primer tanto atlético llegó por un choque que se convirtió en regalo.

Poca presencia ofensiva

El once titular rojiblanco no pudo ofrecer apenas alternativas para tantear a una de las mejores defensas del continente. Sólo Vadillo y Soldado eran los nombres con pólvora en el equipo de inicio. Quizá Diego Martínez echó de menos ese delantero que no ha llegado en el mes de enero.

Azeez cumple siempre

El nigeriano regresó al once titular y fue uno de los mejores sobre el verde del Metropolitano. Recuperó numerosos balones y se vació en la presión durante los 90 minutos.

Cambio de esquema

Rebasada la media hora de juego Diego Martínez optó por cambiar su esquema. El técnico gallego ubicó a Foulquier y Köybasi en los laterales y puso a Víctor Díaz en el centro de la zaga junto a Domingos Duarte y Martínez. Álvaro Vadillo pasó a jugar en banda izquierda y Azeez dio un paso a la derecha para abandonar su rol de falso mediapunta. El bloque blanco ganó consistencia, aunque las llegadas del Atlético no eran excesivamente peligrosas.

Un paso adelante

El Granada salió del vestuario con un punto más de agresividad en su juego, lo que cambió el guión del encuentro. El equipo empezó a acumular llegadas y a disfrutar de más posesión.

Debuta Gil Dias

A punto de cumplirse la hora de partido, Diego Martínez realizó una doble sustitución. Se marcharon Yangel Herrera y Vadillo para dejar sus sitios a Puertas y Gil Dias. El último fichaje rojiblanco debutó en un escenario complicado, pero dejó algunos detalles como un buen regate en banda y un disparo que taponó un defensor atlético. La entrada de Dias y Puertas fue un mensaje al equipo, que le perdió el respeto a un Atlético muy conformista. El equipo pasó a jugar con un 5-4-1.

Toque de corneta

A falta de un cuarto de hora, el Granada quemó todas sus naves. Las opciones de puntuar eran palpables y Diego Martínez dio la alternativa a Carlos Fernández. El delantero andaluz sustituyó a Martínez, lo cual dio lugar al tercer y último cambio de esquema. El Granada terminó el partido con un 4-4-2 en el que Gil Dias actuó por la izquierda y Puertas por la derecha. Soldado y Carlos formaron la doble punta para buscar el gol del empate.