El Granada CF afronta poco más de un mes para conocer dónde jugará la próxima temporada, concretamente 40 días. En juego está volver a jugar en la mejor liga del mundo o si por el contrario tendrá que afrontar una promoción de ascenso agónica dada la cantidad de partidos que lleva jugados desde el pasado mes de agosto. El vestuario rojiblanco es consciente de ello y así lo dejó de claro su técnico, Diego Martínez, antes de recibir mañana en el Nuevo Los Cármenes al Nástic de Tarragona. “Tenemos 40 días para luchar, competir y para disfrutar”, expresó el gallego ante la prensa, tratando de meter algo de interés de cara a un encuentro que desde fuera parece bastante favorable para los intereses de los rojiblancos, dada la mala situación clasificatoria que tiene en estos momentos su rival catalán.

“Mi mensaje es que esto cuesta mucho, es muy difícil, no nos olvidemos de dónde venimos”, expresó el entrenador. “El equipo tiene 64 puntos, es el mejor equipo fuera de casa, el segundo equipo que más partidos gana, un equipo que creo que es respetado por la categoría, por su rendimiento, un equipo que ha sido constante y regular todo el año”, recordó. Y es que al conjunto se le sigue exigiendo desde todos los puntos de vista, con el fin de poder celebrar el ascenso directo en unas pocas semanas. Pese a ello, Martínez recuerda “de dónde venimos”, con el fin de que todo el mundo arrope a sus jugadores desde la grada en cada momento. “No sé si es porque hay poca memoria y nos olvidamos de dónde estábamos en agosto o porque falta humildad, que en el grupo no falta. Uno ve que hay equipos fortísimos, que llenan el campo, equipos luchando por no descender a Segunda B con una masa social, presupuesto y jugadores importantes, y porque tenemos que ser conscientes de lo que es esta categoría: igualdad máxima donde dependes de pequeños detalles y de dinámicas”, puntualizó.

El rival es el principal aspecto que poco o nada puede llamar la atención para aquellos aficionados dudosos que no sepan si acudir mañana al Nuevo Los Cármenes, aunque el técnico del Granada CF avisó sobre la dificultad de un rival que se juega la vida. “Necesitamos el máximo de todos, porque no olvidemos que el Nástic ha ganado al Osasuna y al Albacete, y ha empatado en Coruña y en Cádiz. En esta Liga 1|2|3 todos podemos ganar a todos y todos podemos perder con todos. Por ello tenemos que estar muy preparados y el grupo de jugadores lo está”. De ahí que el gallego calificara el encuentro como “uno de los más difíciles del año” y espera que sus jugadores “estén preparados” para competir el día del Málaga, además de necesitar “de todos” para poder sumar los tres puntos. Y es que los catalanes están muy tocados, no en vano están a 11 puntos de las posiciones de salvación, quedando sólo 21 en juego.

Los rojiblancos cuentan con la baja de su jugador más vital: Ángel Montoro, dados los resultados obtenidos por los de Diego Martínez cuando el valenciano no ha podido actuar por sanción –como es este caso– o lesión. En este sentido, el entrenador calificó su baja como “un reto más” que su equipo debe afrontar en la recta final de la competición. “Este año hemos superado muchos retos, muchas estadísticas en contra y vamos a intentar darle la vuelta en ese sentido a la baja de Montoro. Sabemos que es un jugador muy importante y que es especial, pero somos un equipo”, valoró.

Porque desde el banquillo del Nuevo Los Cármenes se basan en los números que su equipo ha realizado hasta la fecha en la competición. “Si tenemos 64 puntos es porque hemos funcionado como equipo y como colectivo. Tenemos muy claro el camino que tenemos que seguir”. De ahí que las claves que marca Martínez para el choque de mañana, con el fin de superar a los catalanes sobre el césped de su propio estadio, sean “competir” al máximo cada balón, “cada jugada”, sabiendo que los partidos “se pueden ganar en el minuto tres o en el 88”, aclaró.

Poco o nada precisó sobre los recambios ante las bajas que utilizará, si dispondrá en el once del recuperado Fede Vico (quien no estuvo en Lugo por sanción) o si seguirá contando con Rodri en el once inicial como único delantero. Precisamente, sobre la situación de los delanteros, Martínez no escondió su “satisfacción” por el partido que hicieron tanto Ramos como Rodri en la última jornada. “Uno salió e hizo un trabajo de desgaste magnífico, provocó un penalti; mientras que el otro entró desde el banquillo e hizo un gol de penalti”, concluyó.