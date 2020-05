Diego Martínez: "En once partidos el margen de error es mínimo"

Diego Martínez ha vuelto a comparecer de forma virtual para repasar la actualidad rojiblanca. El técnico está contento con la progresión del equipo en los entrenamientos, aunque lamenta el contratiempo que ha llegado en forma de lesión para Montoro, con el que prefiere ser optimista. El entrenador del Granada CF mantiene intacto su discurso de ambición y humildad para las once jornadas ligueras restantes. El preparador ha adelantado que este verano habrá concentración en Marbella.

“El objetivo es el de siempre, ganar todos los partidos, a todos los rivales”, ha manifestado Diego Martínez, que ve a su plantilla “con una marchita más respecto a los primeros días”. El gallego ha realizado una “valoración positiva” de la progresión de sus jugadores en las semanas de trabajo. “La actitud de este equipo es siempre sobresaliente”, ha apuntado el técnico vigués, que espera con fervor el arranque de los entrenamientos sin restricciones grupales para poder ensayar lo mejor posible la vuelta a la competición. Sobre el primer rival. el Getafe, ha comentado que es un "equipo europeo" cuyos "números hablan por sí solos”.

“A los entrenadores nos hubiese gustado tener más tiempo para entrenar el once contra once", ha manifestado el ex de Osasuna, que ha asegurado que “cuando nos digan que empezamos estaremos preparados para competir". El entrenador nazarí ha explicado que "en once partidos el margen de error es mínimo”. Otro de los factores que ocupa su mente es el calor, pues ha argumentado que “la temperatura es importante porque es un factor que afecta al desarrollo del juego”. Diego Martínez ha afirmado que “mantener la atención va a ser muy importante” en un escenario extraño como son los estadios vacíos. El gallego ha dicho que los encuentros de la Bundesliga "están sirviendo de orientación y aprendizaje”, aunque ha matizado que para él "la liga española es diferente”. El vigués ha vuelto a lamentar la pérdida del factor Los Cármenes para la causa, aunque ha declarado que "llorar porque no lo tenemos no nos va a conducir a nada”.

“Encontraremos una solución y seguiremos esperando a Montoro el tiempo que haga falta”

La peor noticia de la semana para el técnico es la lesión de Montoro, aunque Diego piensa ahora mismo más en la persona que en el jugador. "Lo importante es que la persona pase el mal trago”, ha declarado el míster rojiblanco, que ha admitido que la dolencia del centrocampista valenciano “ha sido más de lo que nos esperábamos”. “Encontraremos una solución y seguiremos esperando a Montoro el tiempo que haga falta”, ha dicho el preparador, que es optimista respecto a la posibilidad de que el '19' tenga participación en lo que resta de temporada. También ha habido palabras para Yangel Herrera, al que ve con buenas sensaciones y una actitud "de diez". El entrenador espera "recuperar de otra manera” la desventaja de sesiones del venezolano, aunque ha señalado que cuando el jugador se ponga las botas y salte al césped el riesgo va a estar siempre.

Diego Martínez ha apelado a su “necesitamos todo de todos en todo momento” a la hora de hablar sobre posibles rotaciones, ya que considera que “las propias circunstancias lo van a ir diciendo”. El técnico rojiblanco ha asegurado que con el calendario apretado tocará “ir más al límite todavía” y ha puesto como ejemplo el choque de Copa del Rey ante el Badajoz en el que "Soldado se tuvo que pinchar para poder jugar" y "Carlos Fernández no tenía que jugar y jugó”. El gallego ha hablado sobre los amistosos de preparación como "un recurso que a todos los entrenadores nos hubiese gustado utilizar”, pero ha admitido que entiende "que por las medidas de seguridad no sea factible". El míster rojiblanco ha confirmado que la concentración en Marbella se repetirá este verano con el objetivo de "realizar entrenamientos de calidad" y controlar aspectos como el descanso o la alimentación.

El entrenador ha felicitado a Pepe y a David Tenorio por sus renovaciones y ha explicado la mentalidad de su cuerpo técnico respecto al filial y los activos del club. “Nos gusta invertir en el patrimonio del club”, ha explicado Diego, que ha dicho que “siempre miramos hacia la cantera”. El preparador ha argumentado que “en el crecimiento individual a partir del equipo está el mayor rendimiento de todos”. El ex de Osasuna ha citado a Antoñín como el ejemplo de un futbolista al que debe pulir y potenciar para que sus virtudes luzcan. El entrenador nazarí ha declarado que ha hablado personalmente con David Tenorio, por el que siente mucha alegría. “Para los entrenadores ir cumpliendo años en los sitios es la hostia”, ha sentenciado Diego Martínez.