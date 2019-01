Diego Martínez: “La primera parte fue muy buena”

El entrenador del Granada CF, Diego Martínez, comentó tras el choque en sala de prensa que la primera parte de los suyos fue "muy buena pese a que ellos aprietan arriba".

"Buscamos bien las espaldas, hubo acciones peligrosas a balón parado y ocasiones muy claras, además de un posible penalti que Vadillo me dice que es. El equipo mereció irse al descanso con más ventaja que el 2-0", añadió.

Sobre el segundo tiempo, Diego Martínez dijo que fue lo que esperaban porque "el Elche deja jugadores descolgados y tiene buen uno para uno".

Diego Martínez. Entrenador del Granada "Supimos gestionar muy bien unos últimos minutos en los que la afición fue clave"

"Nos faltó tranquilidad y serenidad con el balón, queríamos marcar el tercero y no concretamos en transición. La entrada de Alberto (Martín) nos dio mucha serenidad, y el partido no se rompió tanto. Lo que pasó fue más cuestión de no tener el balón que de defender atrás que eso es mérito de ellos. No queríamos ese partido pero es el que se dio y tuvimos la fuerza mental de sacar los tres puntos", agregó el preparador rojiblanco.

Elogio a la afición

"Es llamativo el control de juego que tuvimos en la primera parte y lo que costó en la segunda", destacó el técnico, quien comentó que "cuando uno sufre y lucha sabe muy bien ganar" resaltando que los suyos y la afición gestionaron "muy bien" unos últimos minutos en los que "la grada fue clave" porque animaron y acudieron "un lunes, por la noche y con un frío que te cagas".

"Estamos muy felices con los 43 puntazos que tenemos", añadió Martínez, quien confirmó que el medio Ángel Montoro, jugador clave en sus esquemas y autor de los dos goles rojiblancos, fue sustituido en el descanso al presentar molestias "en un hombro y en el cuádriceps".

Pacheta. Entrenador del Elche "Perdimos la oportunidad de hacer algo grande en el campo de un Granada que tiene fases en que te pasa por encima"

José Rojo ‘Pacheta’, entrenador del Elche, dijo que su equipo no puede “sufrir tanto a balón parado”, que es donde cree que estuvo la clave del choque, y que se marchaba “enfadado” porque perdieron la opción de “hacer algo grande” en el campo de un Granada que “tiene fases en que te pasa por encima”.