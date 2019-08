Diego Martínez:"Somos un equipo que cree"

El técnico del Granada, Diego Martínez valoró en sala de prensa el gran partido de su equipo en un escenario complicado como La Cerámica. El preparador dio la enhorabuena a sus pupilos y subrayó que sus jugadores hicieron un partido "para estar orgullosos". Diego afirmó que el equipo siempre cree, y remarcó: "si no lo hiciéramos no estaríamos en Primera".

"Quiero dar la enhorabuena a mis jugadores, ya que tras un verano muy duro han sabido aguantar, querer hasta el final y empatar el partido cuando más complicado parecía", manifestó el entrenador gallego, que llegó a sala de prensa exhausto tras desvivirse en la banda todo el choque. El míster reconoció que se habían "cometido errores", pero quiso señalar que "es un día para darle la enhorabuena al equipo por las cosas buenas que ha hecho"

Corazón y cabeza

"La atención del equipo en el campo y la lucha ha sido brutal, el equipo ha peleado cuando estaba cansado y deshidratado", declaró Diego Martínez, que destacó el "control emocional" del equipo tras anotar el cuarto gol para empatar el duelo. "Creíamos que podíamos hacer el quinto, pero debíamos tener cabeza", aseguró el técnico rojiblanco, que debutó en Primera con un partido para la historia del club y suya personal.

"Nosotros creemos mucho", aseguró el preparador, que agregó que de no ser así "no estaríamos en Primera". "Si no creemos en lo imposible yo no estaría aquí, lo que tengo claro es que somos un equipo que cree", sentenció el gallego, que ya piensa en el derbi andaluz del próximo viernes ante el Sevilla.