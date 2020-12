Diego Martínez: "Tuvimos opciones, no tuvimos acierto"

Luis Milla: "Yan gel me ha dicho que Casemiro le agarró

El centrocampista del Granada Luis Milla aseguró a la conclusión del choque que su compañero Yangel Herrera le dijo que Casemiro le agarró dentro del área en un posible penalti que no pitó el árbitro Juan Martínez Munuera.

"No lo he visto, pero Yangel me ha dicho que Casemiro le agarró. Pero no lo he visto", explicó en declaraciones a Movistar+.

Milla lamentó que su equipo no consiguiera puntuar después de completar "un gran esfuerzo" en un campo muy complicado en el que no aprovecharon sus opciones.

"Queríamos competir para ganar. Hemos tenido oportunidades, no nos hemos puesto por delante y eso es complicado aquí cuando no aciertas. El acierto de todos y el buen trabajo, me quedo con eso", señaló.

"Al final somos conscientes de que si quieres ganar hay que acertar. Las pocas que tengas en un campo como este hay que materializarlas y no somos capaces. Hay que quedarse con el esfuerzo de los compañeros. Hay que prepararse para lo que viene", agregó.

"Sabíamos que los inicios de cada partido iban a ser complicados. En la primera parte hemos estado muy bien, hemos aguantado con 45 minutos y en las segunda parte ese centro y ese remate de Casemiro nos hizo todo más complicado", culminó.