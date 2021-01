Diego Martínez: Diego: “Tuvimos más ocasiones que ellos”

" Tenemos 29 puntazos y el miércoles jugamos cuartos de final de la Copa en nuestra casa por segundo año consecutivo y ante uno de los mejores equipos del mundo, es la hostia", sentenció Diego, quien no tenía "nada oficialmente confirmado" sobre los posibles refuerzos.

Sobre el hecho se sólo realizar tres cambios, cuando él suele agotar las sustituciones, aseveró que veía "bien ajustado al equipo" y que no contaba con efectivos "para refrescar" lo que hubiera sido necesario, que era el centro del campo.

Además, avanzó que el lateral Quini, que ha vuelto a lesionarse según anunció el club el sábado, tiene "por lo menos para dos meses" por lo que querían brindarle una victoria aunque al no lograrla sólo pudieron dedicarle "un partido muy completo.

Diego resaltó que querían ganar pero que sumaron un punto "muy trabajado" ante "un rival con mucha calidad" al que no le permitieron "tener fluidez" porque "la concentración del equipo fue buena".

Chacho Coudet: "No pudimos estar finos, pero nunca dejamos de trabajar"

El entrenador del Celta, el argentino Eduardo Coudet, admitió que sus jugadores no estuvieron "finos", pero nunca dejaron de "trabajar" en el empate logrado este domingo por su equipo (0-0) ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes, resultado que les sirve para estar más cerca del "objetivo final".

"Intentamos achicar el margen de error porque los rivales nos dan el protagonismo, pero errores conceptuales nos cuestan puntos. Esos errores no los cometimos hoy", comentó en una rueda de prensa telemática Coudet.

El técnico destacó que el Granada les achicó "los espacios" y que se van "con un sabor no muy feliz" porque querían "los tres puntos" y los buscaron "hasta el final".

"Nos llevamos un punto, que no es lo que vinimos a buscar, pero que sirve para el objetivo final en un estadio difícil y ante un rival difícil", añadió.

Coudet reconoció que "siempre" le preocupa "no ganar", aunque cree que en lo que va de 2021, año en el que su equipo aún no conoce el triunfo, no les ha acompañado "la suerte". "Es una situación que tenemos que revertir. Esperemos que sea solo en enero, la verdad es que el calendario fue difícil, con rivales complicados", agregó.