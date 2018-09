Diego "espera" a Vadillo

Pendiente de la enfermería a algo más de 24 horas para recibir al Rayo Majadahonda en el Nuevo Los Cármenes. Así se encuentra Diego Martínez ante la duda que maneja con Álvaro Vadillo, quien sigue un tratamiento especial para intentar llegar a medirse a los madrileños, después de la lesión de tobillo que se produjo en el Francisco de la Hera debido a las malas condiciones del terreno de juego y de la dura entrada con la que Aitor le cortó una rápida subida al ataque por banda.

El técnico gallego del Granada no aclaró ayer en rueda de prensa -dada nada más bajarse del autobús que traía al equipo de Elche- si el extremo gaditano podrá entrar en la lista de convocados, ni mucho menos ser de la partida, aunque sí aseguró que "esperaremos hasta el último momento", dada la importancia que el futbolista ha tenido en las cuatro primeras jornadas de competición. En este sentido, sobre la situación física del resto de su plantilla, Martínez sí reconoció que el partido de Copa en Elche "es muy reciente" y que en su plantilla hay "contusiones, golpes y algún tobillo hinchado", aunque mostró su confianza en "poder contar con todos".

Porque el grupo es algo que desde su llegada ha tratado de introducir en el ADN de su vestuario, al igual que otros principios clave como "ser competitivos y humildes", sobre todo después de la buena dinámica en Liga 1|2|3 que arrastra su equipo. "No varía para nada lo que somos por haber ganados dos partidos, tenemos que partir desde la confianza y la convicción de configurarnos como equipo. Tenemos que afrontar cada partido como si fuese el último", puntualizó. Pese a la buena línea en la competición doméstica, el equipo llega tras el traspiés en Copa, aunque el míster confió en que sus jugadores tengan "muy claro" qué tipo de equipo son.

Sobre el rival, hasta ahora la auténtica revelación de la competición, no perdió la oportunidad de destacar la "inercia" positiva en la que se encuentra, no sólo tras su ascenso a la categoría de plata, sino por el buen arranque de competición. "Juega muy bien al fútbol, tiene un gran ataque organizado. Vamos a tener que estar muy concentrados en defensa y ser eficaces con el balón", avisó sobre los madrileños, por lo que valoró que sus jugadores "no pueden ponerse nerviosos" y deberán "mantenerse juntos" y elegir bien los momentos "para presionar y recuperar", algo en lo que los rojiblancos han destacado sobre todo en sus dos últimas victorias frente a Osasuna y Extremadura.

La igualdad en la competición fue una característica destacada por Martínez que resaltó que "la línea fina" que marca el ganar o el perder un partido en la liga. "Un partido tiene de todo, momentos buenos y malos, es algo habitual en todos los encuentros de la categoría", por lo que valoró que su equipo debe de estar atento a todas las situaciones y mostrarse atento para quedarse con los tres puntos.

En cuanto a nombres propios destacaron los de Aarón, por su debut en la primera plantilla en el Martínez Valero el jueves, así como los ya recuperados Alberto Martín y Rodri. Sobre el primero, destacó la "confianza" que tiene en el meta que la pasada temporada fuera del Recreativo, y resaltó "los dos grandes porteros" con los que cuenta con plantilla. Sobre el medio reconoció que "pudo faltarle ritmo pero lo entendemos y lo asumíamos", aunque le agradeció "sus valores", ya que "el equipo lo necesitaba y ahí estuvo". Por último, sobre el delantero, baja desde la segunda jornada de liga por una lesión de tobillo, resaltó que "cumplimos con el objetivo de que jugara 25-30 minutos", con el fin de que "tenga ritmo" de cara a los próximos encuentros, como el que mañana los rojiblancos tendrán que afrontar frente al Rayo Majadahonda, un partido trampa para muchos.