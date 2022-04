Duelo por el todo del Granada CF ante el líder de la categoría, el Alhama CF

Encuentro más que trascendental el que tiene por disputar el Granada CF ante el Alhama CF. El conjunto entrenado por Roger Lamesa, tercero con 42 puntos, recibe en el Nuevo Los Cármenes (20:00 horas) al actual líder de la categoría, que suma 46. Un triunfo de las rojiblancas las metería de nuevo y de lleno en la carrera por el ascenso directo a Primera División RFEF.

Los abonados del club podrán acceder de manera gratuita al estadio canjeando su carné de abonado por una entrada en las taquillas del estadio mientras que para el público general estarán disponibles a 10€ (la mitad para los menores de catorce).

Declaraciones

El técnico de las nazaríes aseguró que “será un día muy bonito para el granadinismo” y que Los Cármenes jugará un papel importante en el aspecto emocional ya que jugarán “con muhísima ilusión”.

Del rival, el Alhama CF, comentó que “vendrá con ganas de lograr la victoria” pero ellas no serán “menos” ya que van “con los tanques de gasolina llenos”. Finalizó hablando del objetivo del Granada CF: “No hemos cambiado el objetivo. Viendo el día a día, no hay otra cosa ahora mismo que no sea quedar entre los cinco primeros clasificados”.