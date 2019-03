Sumar la segunda victoria consecutiva en la Ciudad Deportiva para alejar los puestos de promoción y descenso directo. Además de meter en problemas al que se podría considerar un rival directo, que se encuentra en una racha parecida a la rota por los de Pedro Morilla hace exactamente dos semanas. Nueve son las jornadas que el Real Murcia lleva sin ganar mientras su situación lejos de los terrenos de juego es aún más complicada, debido a la falta de pagos en las nóminas y un desgobierno en los despachos que hace que los pimentoneros rocen la debacle en caso de descenso a Tercera División.

Las necesidades apremian a ambos conjuntos, aunque parece que el filial respira algo más tras el triunfo de hace dos semanas y la buena imagen mostrado en la anterior jornada en Badajoz, donde, según Morilla, sólo lo no relacionado con el fútbol impidió a sus jugadores sumar los tres puntos. El técnico no podrá dirigir hoy a sus jugadores desde el banquillo por su expulsión en el Nuevo Vivero, mientras que Nacho Buil no ayudará a sus compañeros sobre el verde por acumulación de amonestaciones. El ‘Recre’ también pierde a los lesionados Antonio Marín, Eliseo, Viedma y Caio. Sin citación oficial, el técnico sevillano, previsiblemente, sí contará con el resto, ya que Diego Martínez no necesitará completar la lista del primer equipo para el encuentro frente a Las Palmas de la noche.

El gol es la tarea pendiente para ambos equipos. Los locales se quedaron a cero en su último choque, pese a que en anteriores partidos sí habían visto puerta sin el resultado de sumar los tres puntos. Los murcianos encadenan dos jornadas sin ver portería, pese a la experiencia de jugadores en su plantilla como Chumbi o Víctor Curto.

El estreno de Julio Algar en el banquillo del Real Murcia será un acicate para unos jugadores tocados en lo anímico. El histórico equipo pimentonero no sólo ha tenido que cambiar de objetivo, sino que ve como su rival capitalino (el UCAM) sí lucha por el objetivo de regresar al fútbol profesional con un proyecto respaldado en lo económico. Los visitantes llegan con las bajas importantes de su pareja de centrales: Hugo y Charlie Dean. El primero es baja por sanción federativa, mientras que el segundo (ex del primer equipo rojiblanco la pasada temporada) no viaja por lesión. Tres jugadores con ficha del filial de Tercera División completan la lista, aunque el central Pablo Martínez podría jugar de inicio.

Tres puntos en juego, justo los que separan a ambos equipos en la tabla. En la primera vuelta el filial ya ganó. Hoy tratarán de hacer lo mismo para acercarse a la salvación.