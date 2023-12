Youssef En-Nesyri ganó el duelo de delanteros a Boyé en el Granada - Sevilla

En el duelo particular de delanteros de ambos conjuntos, el de Lucas Boyé y Youssef En-Nesyri, fue el marroquí quién se llevó la contienda por mucho, al igual que el resto de aspectos de un partido que dominó el rival.

El argentino, a pesar de ser un ejemplo en ese fútbol que no destaca tanto, el de jugar de espaldas, luchar y disputar cada lance del balón, lleva una nefasta racha de cara a portería, ya que no anota desde finales de septiembre frente al Betis. Con tres dianas y dos asistencias esta temporada (cuatro si sumamos su gol con el Elche antes de venir al Granada), el delantero este partido no ha podido tampoco conseguirlo.

Por otro lado, Youssef En-Nesyri tampoco ha tenido el mejor arranque de temporada. A pesar de llevar cinco goles, ha mostrado cierta irregularidad al igual que todo el conjunto sevillista. Aunque ha anotado el primer gol "a medias" con Pedrosa, hizo un buen partido.

Primera parte

El argentino fue una isleta durante la primera parte, su primer remate llegó en el 41' con un centro de Antonio Puertas que remató de cabeza, pero Dmitrovic la detuvo. Lucas lleva 8 remates a puerta en esta temporada, números muy bajos para un delantero con la exigencia de Primera División.

El marroquí estuvo más participativo y arrolló intentando rematar al portero nazarí en el primer tanto del Sevilla, aunque finalmente el gol fue de Pedrosa tras un rebote en Ricard, pero sin duda la primera parte fue para él.

Segunda parte

Ya en el desenlace de un encuentro que estaba visto para sentencia en la primera mitad, el marroquí comenzó doliéndose de un pisotón involuntario de Ricard. Tuvo varias ocasiones y era palpable sus ganas de anotar, fue importante en el ataque sevillista. Se fue al banquillo a diez minutos del final.

Si bien en lo defensivo si fue un activo importante, en lo ofensivo se borró. Aunque no es el delantero quien debe ser el que más defienda y eso es algo que lo elogia, la imagen del equipo fue muy mala. Sufrió un pisotón del canterano Manu Bueno que acababa de entrar y por la que vio una roja que terminó en amarilla. Interceptó el balón varias veces pero a la hora de darse la vuelta, no le salió nada.

El argentino comentó para los micrófonos de DAZN que no tenía mucho que decir, que toca descansar e intentar reponerse, pero que la tristeza le invade.