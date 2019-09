Ernesto Valverde planea hacer rotaciones en su formación titular

El Barcelona puede presentar mañana novedades en su once para el choque ante los pupilos de Diego Martínez. La presencia de Junior Firpo es una de ellas, pues la lesión de Jordi Alba abre las puertas del once azulgrana para el ex del Betis. El técnico azulgrana, Ernesto Valverde, puede introducir otros cambios debido a la acumulación de partidos que tiene su equipo tras el arranque de la Champions League. Hasta siete futbolistas de la plantilla culé han sido titulares en los cinco choques que lleva el club catalán esta temporada.

Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, De Jong y Griezmann llegan a Granada con una notable carga de minutos. Wague en el lateral diestro y Todibo en el eje de la zaga son las opciones del entrenador extremeño si quiere dar descanso a sus defensores. El centro del campo es la mayor incógnita, pues el cuadro azulgrana cuenta con muchos efectivos para las tres posiciones, por lo que se puede esperar cualquier cosa. Aleñá, Vidal y Rakitic se postulan como opciones. En la parcela ofensiva, el equipo rival se encuentra ahora más desahogado. Messi ya debutó en Dortmund y está disponible. Aunque esté falto de rodaje, el argentino es siempre un peligro. Dembélé vuelve a estar disponible para Valverde, que deberá decidir si Ansu Fati sigue jugando con los mayores.