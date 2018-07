"Espero estar a la altura"

Por tercer día consecutivo, el Granada CF presentó a una de sus incorporaciones. Tras Rodri, Fede Vico y Álvaro Vadillo, ayer le tocó el turno a Nico 'El Bicho' Aguirre, un futbolista argentino que previo paso por el Chongqing Lifan de Jiang Lizhang llega "con mucha ilusión" a la entidad rojiblanca.

En la presentación, estuvo acompañado por Antonio Fernández Monterrubio, director general del club, que reconoció que "llevábamos tiempo detrás de que jugara aquí". Por su parte, Fran Sánchez, gerente deportivo, indicó que "cuando lo conocimos nos transmitió ilusión y muchas ganas de jugar en Europa y en concreto en Granada".

El centrocampista, que estuvo acompañado por su mujer y su hija, deseó en su puesta de largo "estar a la altura de la institución". Un club que conocía pues en el mes de enero pasó el reconocimiento médico previo a firmar con el conjunto chino en la Ciudad Deportiva, de la que quedó prendado. "El club tiene unas instalaciones espectaculares y cuando vine y las vi me entusiasmaron. Desde entonces me dieron ganas de quedarme y aquí estoy", destacó. 'El Bicho', como se le conoce, se deshizo en elogios hacia su nuevo club señalando que "pude comprobar en enero la magnitud y la trascendencia que tiene en la ciudad el Granada CF y cuando me fui a China me quedé con esa ilusión de regresar".

Su primer objetivo como rojiblanco será "adaptarme lo más rápido posible al grupo, que me ha recibido muy bien", pero aseguró que "a medida que nos conozcamos vamos a saber a qué podemos aspirar aunque lo primordial es el compromiso y el trabajo para responder a las expectativas que ha puesto el club en nosotros y en mí".

En sus primeros días a las órdenes del Diego Martínez ha demostrado tener una buena zurda, aunque donde más le gusta jugar es "en el centro del campo y sobre todo pegado a la izquierda". En ese sentido, declaró que "he hablado brevemente con el míster y estoy a su disposición".