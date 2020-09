Eteki se reincorpora al equipo en el primer entreno de la semana

Poco a poco, los problemas acarreados por el Covid-19 en la plantilla del Granada CF al comienzo de Liga han llegado a su fin, al menos por el momento. Yan Eteki se reincorporó este lunes a los entrenamientos del equipos tras varias semanas de baja. Ha sido la novedad en la plantilla en el inicio de la preparación de la eliminatoria europea del jueves ante el Teuta.

El camerunés sólo había estado presentes en los primeros entrenamientos de pretemporada, ya que a los pocos días se tuvo que confinar por dar positivo en coronavirus. Tras superar las pruebas médicas pertinentes se ha podido unir a sus compañeros.

El centrocampista es el cuarto futbolista del club granadino que ha superado el Covid-19, tras hacerlo ya Maxime Gonalons, Darwin Machís y Jorge Molina.

Diego Martínez tiene disponibles a todos sus futbolistas

Con Eteki centrado en la puesta a punto, los jugadores dirigidos por Diego Martínez completaron este lunes en la Ciudad Deportiva la primera de las tres sesiones que realizarán de cara al partido en Albania.

Con el ex del Almería incorporado, el técnico del conjunto nazarí ya tiene a todos sus jugadores disponibles, aunque ha dejado claro que ya no cuenta con Álex Martínez y Neyder Lozano, que aún no ha conseguido superar su lesión desde el verano de 2019.