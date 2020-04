Foulquier apuesta por quedarse en el Granada

Dimitri Foulquier tiene claras las cosas. El jugador francés ha respondido este martes a preguntas de la afición en una de las redes sociales del club y ha manifestado su preferencia por seguir en Granada cuando su cesión finalice. El carrilero está encantado con su segunda etapa como rojiblanco, pues destaca “el buen ambiente” que reina en el vestuario. El galo asegura que el equipo volverá con fuerza cuando acabe el parón.

“Eso es lo que quiero. Lo intentaremos”, ha declarado el defensa cedido por el Watford cuando fue preguntado por su posible continuidad en las filas del Granada. Foulquier afirma que cuando llegó en enero se encontró “alegría y buen ambiente" en la caseta comandada por Diego Martínez”. “La gente era feliz de estar aquí y era lo que notaba”, ha dicho el francés en referencia a su regreso.

“La diferencia con mi última temporada es el grupo. La campaña que descendimos no conseguimos hacer grupo porque faltaba experiencia. Había muchos idiomas diferentes y era complicado”, ha confesado el futbolista, que también guarda buenos recuerdos de su primera etapa como su primer gol como rojiblanco o los partidos de la salvación ante Valladolid y Sevilla.

Vuelta a la competición

El ex del Getafe tiene fe en que el parón de la competición no afectará a la buena dinámica del equipo.“Conozco el grupo y creo que no nos va a afectar. Somos un grupo de gente trabajadora y vamos a competir”, señala el lateral, que ha admitido que sintió “un poco de estrés” en su segundo debut en Los Cármenes. “Llevaba casi tres años fuera y era una emoción muy fuerte. Gracias a Dios todo fue bien y ganamos al Mallorca. La gente me recibió con mucho cariño”, ha declarado.

El carrilero tiene buena relación “con todo el mundo” en el vestuario granadinista, aunque mantiene una amistad más estrecha con Gonalons, Yan Eteki y Machís. El galo ha asegurado que el extremo venezolano es el más gracioso del equipo, mientras que Rui Silva es el más serio. Foulquier ha tenido buenas palabras para el meta portugués, al que considera un “gran portero y buena persona”. “Merece ir a la selección. Habla poco, trabaja mucho y tiene premio en el campo”, sentencia el ‘2’ rojiblanco.

El futbolista francés lleva a su espalda el dorsal que en su día lució su amigo Nyom, con el que afirma hablar “casi todos los días”. Foulquier ha admitido que prefiere jugar de lateral “porque es una posición en la que llevo mucho tiempo jugando y no me encuentro de espaldas para recibir el balón”. El carrilero ha contado que el ídolo de su infancia fue su compatriota Lilian Thuram, aunque también ha dicho que le gustaba Ronaldinho. Como jugador más difícil de defender ha hecho referencia a José Antonio Reyes. “Él era muy bueno y yo acababa de llegar y me faltaba mucho por aprender”, señaló.

El jugador ha elogiado al completo al cuerpo técnico de Diego Martínez y al personal médico del club, pues asegura que “cuando digo que hay buen grupo no sólo hablo de los jugadores”. El futbolista ha realizado también un llamamiento para que la gente siga “estando en casa porque es muy importante”. “Muy pronto nos veremos”, afirma Foulquier, que cuenta los días para volver a cabalgar a toda velocidad por las bandas de Los Cármenes.