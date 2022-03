Francisco dice que el trabajo defensivo del Elche ante el Granada CF "fue fantástico"

El entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, calificó como “fantástico” el trabajo defensivo de su equipo en la victoria por 0-1 lograda ante el Granada en el Estadio Nuevo Los Cármenes, donde destacó el "sacrificio enorme" hecho por sus jugadores.

“Es un triunfo muy importante porque veníamos de dos derrotas consecutivas y hay que felicitar a los jugadores por el esfuerzo”, dijo Francisco en rueda de prensa tras el choque.

El técnico reconoció que el inicio del Granada fue “muy bueno”, pero que ellos supieron “reaccionar bien” y “ajustar mejor” después de que los locales los sorprendieron en los primeros minutos hasta pasar a "dominar las diferentes fases del juego".

Francisco dejó claro que este triunfo no les “asegura nada” y que tienen que seguir siendo “humildes y realistas”.

“Estamos con ocho puntos sobre el descenso, pero he vivido tantas cosas en el fútbol…. Hay que celebrarlo y felicitar a nuestra gente, pero me toca ser realista y nos queda mucho camino por recorrer. Diez jornadas son muchas en Primera y no nos podemos permitir relajarnos”, recalcó.