Frenazo a las trazas de unidad

Rui Silva HH

Quini H

Víctor Díaz HH

Germán H

Álex Martínez HHH

Alb. Martín HH

Juancho, 86' s.c.

Montoro HH

Puertas HHH

Vadillo HH

Fede Vico HH

J. Antonio, 71' s.c.

Rodri HH

A. Ramos, 48' H

Juan Carlos HH

Leuko l

Bernardo l

José Carlos H

Kravets H

Seoane H

Pita H

Iriome l

Lazo, 64' H

Campillo l

Aburjania, 88' s.c.

Cristian H. H

Escriche, 64' H

Jona l

Jarro de agua fría para un equipo y una afición que disfrutó y se gustó durante la primera hora de partido, dando muestras de ser un bloque trabajado en defensa y en ataque -aún en construcción eso sí-, pero con las trazas principales para dejarse ver en la categoría. Sin embargo, un fallo puntual del centro de la defensa en una contra bien llevada por el Lugo por la banda zurda -la de mayor peligro por parte de los dos equipos- permitió a los gallegos igualar y lastrar el buen trabajo desarrollado por los rojiblancos. Además, los visitantes demostraron tener una plantilla más amplia, mejorando con los cambios introducidos por Javi López. Diego Martínez no pudo sacar mucho más, al no poder contar ni con la última incorporación por el límite salarial.

El técnico sorprendió con las variaciones introducidas en el once inicial, con la presencia de Alberto Martín en el centro del campo y de Rodri en la punta de lanza. El primero generó mayor juego que Nico Aguirre, que no disputó ni un solo minuto de partido, mientras que Rodri, pese a marcharse lesionado recién iniciada la segunda mitad, fue de lo mejor en la primera, mostrándose claro en el remate y ofreciendo mucha movilidad en la línea atacante, algo por lo que el técnico apuesta para hacer el sello de su equipo.

Con las cosas claras en defensa, donde Víctor Díaz volvió a ser de lo mejor del conjunto, la conexión entre Vadillo, Puertas, Vico y Rodri permitió a los nazaríes pisar el área en más de una oportunidad. El delantero soriano tuvo el primero en su cabeza (14'), pero su remate a centro de Álex Martínez se fue por arriba de la meta de Juan Carlos. Precisamente el meta del Lugo fue de lo más destacado, al despejar un lanzamiento de Rodri (24'), que buscó el palo largo en un tiro desde el balcón del área pequeña.

Los visitantes, algo ahogados por la presión alta en buena parte de la primera mitad, también contaron con oportunidades, aunque Rui Silva se mostró inspirado en las acciones en las que privó del premio del gol a Cristian Herrera. La presión alta le hizo lograr el uno a cero a los locales, gracias a una recuperación de Puertas que terminó con un remate a las redes del almeriense, después de una asistencia de Fede Vico, quien hizo de las suyas dentro del área para ponerle el balón atrás al propio Puertas.

En la segunda mitad el Granada aún se hizo más con el dominio del juego. Y todo pese a que a los tres minutos tuvo que variar la idea por la lesión de Rodri, quien desde el primer acto arrastró molestias en su tobillo, pero decidió saltar al césped con la reanudación. Adrián Ramos ofreció lo que puede dar, que parece no estar a la misma altura que lo ofrecido por el ex de la Cultural. El equipo perdió mordiente en la última línea, pero siguió triangulando con imaginación, superando el aspecto defensivo de los gallegos. Sobre todo fue superior Álex Martínez, quien encontró en todo el partido un camino abierto en su banda, pero más durante la segunda mitad. El sevillano no paró de pisar línea de fondo y poner centros que no encontraron remate.

Los cambios se convirtieron en protagonistas mediada la segunda mitad. Javi López varió su línea de ataque con la entrada de Escriche y Lazo, lo que mostró una gran variedad de elección, mientras que Diego dio entrada a José Antonio por Vico -nuevamente sustituido como en Elche pese a su mejora en el juego-, lo que supuso un movimiento de sistema -o de piezas en el tablero con un carácter distinto de cara a la portería rival, si se prefiere- que coincidió con el empate visitante, lo que eliminó gran parte de la imaginación en ataque de los locales de ahí al final.

Si los cambios fueron claves, el fallo que provocó el gol lo fue aún más, ya que lastró la buena hora de juego rojiblanca, que podría haberle otorgado los primeros tres puntos de la temporada. Lazo se encontró con un balón en el segundo palo que aún ni Víctor Díaz ni Germán saben como le llegó. Kravets puso el centro al primer palo, donde entre Jona y la defensa tocaron para que el recién incorporado al campo pusiera el empate.

De momento LaLiga está siendo cruel con el Granada. Además de 'castigarlo' por su mal hacer en los despachos a la hora de componer su plantilla -límite salarial mediante-, un fallo puntual en defensa le privó ayer de celebrar la primera victoria de la temporada, pese a hacer méritos suficientes por ímpetu, trabajo y ocasiones. La próxima semana llega Osasuna. Y la plantilla estará totalmente cerrada, para bien y para mal.