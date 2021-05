Javi Calleja: "El Granada es muy competitivo"

El entrenador del Deportivo Alavés, Javier Calleja, dijo este sábado en rueda de prensa que “ya habrá tiempo de hablar del futuro” y quiso centrarse en lograr el objetivo ante el Granada.

Calleja admitió que la victoria ante el Elche “fue un refuerzo muy importante por cómo se consiguió” y afirmó que “fue el mejor encuentro” desde que llegó al banquillo babazorro. “La imagen fue muy buena”, añadió el técnico.

Adelantó que a los jugadores les transmitirá que se centren en el juego y no piensen en cosas que no pueden controlar, como lo que pueda suceder en otros terrenos de juego. “Si pensamos en otros partidos nos equivocamos”, opinó el complutense, que calificó la semana de “extraordinaria” porque sus jugadores “han trabajado muy bien y saben que no está nada hecho ni el objetivo cumplido”.

Sobre el Granada destacó que “es un equipo muy bien trabajado, muy competitivo y con una identidad clara”. “Siempre te pone en problemas con jugadores que tienen muy buen uno contra uno y son muy listos”, agregó.

Al mismo tiempo advirtió que aunque no se juegan puestos europeos no van a llegar relajados al partido. “Está demostrado que aquí todos nos jugamos algo”.