El Barça y los árbitros, la historia de siempre

El Granada se puede dar por satisfecho con el empate ante el Barcelona. La monopolización de la posesión por parte culé y los muchos acercamientos sobre el área de André no ensombrecen el papel del equipo rojiblanco, que hizo lo que tiene que hacer aunque a todos nos hubiera gustado algo más de tenencia de balón.

La imagen del chutazo al balón de Bryan va a retumbar durante bastante tiempo en la mente de todo rojiblanco de bien. Lo que pudo ser y no fue. Pasar de jugar un partido recordado por mucho tiempo a un encuentro histórico. Esto es el fútbol y la vida, llenos de uyss, de mieles de los labios, de pudo ser pero no fue.

La posición de Carlos Neva como tercer central abre una alternativa en los dibujos que sigue mostrando Paco López. Le funcionó en Almería yendo a la desesperada y también le fue bien contra el Barça. Un tercer central para días de recogimiento con puntas rápido enfrente, con la banda para Álvaro. Interesante.

Soto Grado

La sensación de impotencia que se tiene con los arbitrajes cuando te enfrentas a un grande sólo la conoces si eres aficionado de un equipo más humilde y débil. Si el que dirige el partido es un árbitro moscón y jartible como Soto Grado la impotencia se convierte en desesperación con una buena dosis de rabia e ira imposibles de contener.

Nueve de cada diez árbitros pitan falta de Joao Felix a Vallejo y ocho de cada diez árbitros VAR llaman al único colegiado que no la ha señalado. Eso sí, el promedio se reduce radicalmente si el que está inmerso en la jugada es el Barça o el Madrid. Rabieta del perjudicado, puede ser, pero certeza absoluta de que lo escrito es así.

Esto no quita que Vallejo, jugándote lo que te estás jugando, no tendría que haber ido al suelo, igual que Callejón después. Pero la pregunta del millón es la que todos imaginan. Si la jugada sucede al revés y el que va al suelo es el jugador del Barça, ¿no hubieran pitado falta alguno de los dos trencillas, el de campo o el del VAR? Ya digo yo que sí.

Porque molesta eso, pero molesta sobre todo el trato desigual en las tarjetas, y el penalti a Rubio en el primer tiempo, y las faltitas, y la patada sin balón de Cancelo a Neva, y más faltitas, y que sólo vea lo de un lado y no vea lo del otro… molesta, en definitiva, que haya distinto rasero para los dos equipos. Y eso que Negreira ya está retirado.

Como el Covirán

Le pasa al Granada como el Covirán Granada, que mejora y medio convence, pero no gana. Pasa con el fútbol como con el baloncesto, que saben que no son malos y que los triunfos están cerca, mas no llegan.

Y por eso tiene Paco López el mismo reto que Pablo Pin, ser capaz de que los suyos sigan insistiendo y mejorando sin que la presión por verse abajo en la clasificación les pese, porque es jodido competir siempre y no ganar nunca.

Lo que ha demostrado este Granada ante Betis y Barcelona es que es capaz de plantar cara a cualquiera, por lo que no debe asustarle lo que le espera a la vuelta del parón, con partidos ante equipos como Osasuna, Villarreal o Valencia, más poderosos pero que no han iniciado bien la temporada.

Escuchando en rueda de prensa a Paco López se nota que está satisfecho con los suyos y convencido de que los buenos resultados van a llegar más pronto que tarde. Oyendo sus palabras da la sensación de que las primeras jornadas de liga, por distintos motivos, han sido como de pretemporada y que ahora está empezando el curso. Ojalá no vayamos tarde.

Los negligentes dirigentes

Los hechos demuestran que entre los mandatarios que toman las decisiones en el Granada CF existe una importante dosis de negligencia. Sus pedidas de perdón se agradecen y son loables, aunque a veces recuerdan al niño travieso que ya se ha acostumbrado a las disculpas tras realizar una trastada tras otra.

Las eternas colas antes del partido contra el Barcelona es la enésima cagada de esta cúpula dirigente. O del que manda y ordena las medidas, que nunca sabremos si son los chinos, el asesor, García Amado o los que están por debajo del director general en diferentes áreas.

¿Por qué se pide más documentación de la habitual para entrar? Si esa medida, por lo que sea, es necesaria, ¿por qué no se prevé más personal para evitar retrasos? Luego se elimina afectando a unos sí y a otros no. No hay por donde cogerlo. Y ya van unas cuantas. Al menos se rectificó al tiempo y casi nadie se perdió el partido, aunque el enfado por el tiempo de espera para entrar ni lo quita ni lo paga nadie.

Los otros

El filial y el femenino siguen compitiendo a buen nivel. El Recreativo suma, que no es poco, ahora le falta dar un paso adelante como visitante. Las de Lamesa rozan los puntos ante oponentes complicados como el Athletic o el Madrid.

Volverán pronto las victorias si mantienen el rumbo. En medio de la vorágine del primer equipo es bueno saber que el granadinismo está representado por estos con conjuntos, con una buena dosis de técnicos y deportistas locales en ambos mostrando su cualificación y su nivel.

Lograr la permanencia en sus respectivas ligas será un éxito tan grande como el del primer equipo, y están en ello.