Karanka, entrenador del Granada CF: “El que más se exige soy yo y voy a transmitir esa exigencia a todo el mundo”

El entrenador del Granada CF, Aitor Karanka, habló en público por primera vez esta temporada para indicar que está “encantado” de seguir al frente del equipo y “tranquilo” pese a la falta de incorporaciones, además de exponer que cuenta con ‘los Luises’, Milla y Suárez, porque tienen contrato con el club.

Aitor Karanka no pudo evitar el descenso desde LaLiga Santander en las últimas jornadas del curso anterior, pero aceptó la oferta para seguir liderando al nuevo Granada en LaLiga SmartBank. Y este viernes empezó hablando de los motivos de su continuidad.

Citó como “principal razón” para continuar en el Granada “la calidad humana” que se encontró “en el club, en la ciudad y en todos los sitios” y la “capacidad profesional” de todos los que trabajan en la ciudad deportiva de la entidad.

“Estoy encantado de estar aquí otra vez. Estar en un club así facilita bastante todo, y te termina de convencer el cambio que ha dado el club. Los problemas que llevaron a terminar como se terminó han cambiado”, reconoció.

Karanka no quiso “ahondar” ni “hablar del año pasado” porque es “recordar cosas que no traen buen recuerdo”, pero dejó claro que “cuando un club como este acaba como se acabo es porque hay cosas que no se hicieron bien”.

El técnico vasco es consciente de la exigencia para el curso venidero del ascenso, aunque piensa que “en la vida la mejor manera de conseguir las cosas es trabajar por ellas” y cree que “a día de hoy hay que hablar de entrenamiento, de mejorar la plantilla y de progresar” porque “cuanto mejor se hagan las cosas, mejor será la temporada”.

“El que más se exige a si mismo soy yo, y desde ahora voy a transmitir esa exigencia a todo el mundo para entrenar mejor e ir ganando partidos”, sentenció.

Nombres propios

Karanka confirmó que cuenta con Luis Milla y con Luis Suárez porque “tienen contrato con el club” y tiene en su “cabeza” a “todos” los jugadores con los que entrena, agregando que “el 14 de agosto o el 1 de septiembre los que estén aquí van a jugar en Segunda y van a defender un escudo y un club”.

“Desde que decidimos volver vemos posiciones para traer jugadores”, corroboró el entrenador, quien dijo que no sabe “si hay alguno que no está por la labor de jugar en Segunda”.

El preparador no ocultó que “cuanto antes lleguen los fichajes siempre es mejor para el entrenador”, pero expuso que no se va a “comer la cabeza” ni “dejar de dormir” porque “no hayan llegado”.

“El club transmite total tranquilidad. Sabemos que lo que queremos llegará y que muchas veces es mejor esperar un poco para traer lo que quieres antes que no traer la prioridad aunque sea antes”, añadió.

“El 1 de septiembre los que estén aquí serán los mejores del mundo. Queremos traer gente que de verdad quiera venir, no sólo vemos si es buen o mal jugador, queremos gente que sepa a lo que viene. Si hay jugadores que queremos y prefieren ir a otro sitio, no son los que queremos. Vamos a priorizar traer a la gente que quiere estar aquí”, resumió.

Tras la salida de Aarón Escandell y del portugués Luis Maximiano, el preparador confirmó que “la idea es traer dos porteros”, insistiendo en la idea de “tenerlo claro y no precipitarse”.

“De puertas afuera puede sorprender estar sin portero, pero sería un error fichar ahora y no esperar a tener a uno mucho mejor. Estoy muy tranquilo porque los que vengan van a dar el nivel”, concluyó.

El preparador vasco destacó que en estas primeras semanas de pretemporada “la actitud de todos es muy buena” y que “lo importante a estas alturas es que no haya lesiones y que se vaya progresando en exigencia”.

Las señas de identidad

“Las pretemporadas están para trabajar y conocernos. El año pasado fue un mes y lo que requería no era lo mismo que ahora, yo no actuaba igual que ahora. Ahora hay que crear dinámicas, automatismos, los que vengan se tienen que meter en dinámicas”, explicó.

Karanka aclaró que en los primeros partidos amistosos de pretemporada “no se va a poder ver mucho porque faltan muchos jugadores y en posiciones que son determinantes”, poniendo como ejemplo del Granada quiere el del partido del curso pasado ante el Athletic Club en el Nuevo Los Cármenes.

“Presionar, intentar recuperar, intentar jugar pero si no hay posibilidades no volverse loco intentando salir, aprovechar la calidad que tenemos arriba, mantener la intensidad que se tiene en Primera y que no se pierda por estar en Segunda, incluso que se tenga más…”, resumió.

Karanka dijo que “desde el primer día” que llegó siempre ha tenido “palabras de agradecimiento” para una afición que tuvo que “sufrir lo que pasó en el último partido”.

“Una parte importantísima a la hora de seguir la tiene la afición. Entrar en un sitio donde sólo en un mes creas un vínculo y hay tan buena relación fue importante en mi decisión”, resaltó.

A título individual, confirmó que el defensa Pepe “a día de hoy es de dinámica de primer equipo”, agregando que “no tiene titulares, pero siempre hace lo que tiene que hacer”.

De Jorge Molina, indicó que “lo que pasó, pasó (en relación al penalti fallado en la última jornada) y que no ha hablado de nada de eso con él porque “todos estamos desde el primer minuto pensando en lo que viene porque con lo que ha pasado no vamos a solucionar nada”.

“Va a ser crucial. Si fue importante en Primera, imagínate en Segunda. Hasta que no tienes el placer de trabajar con él no te das cuenta de la calidad profesional y humana que tiene”, añadió sobre el veterano punta.

Karanka también habló de Matías Arezo: “Tiene una calidad espectacular y la personalidad de un uruguayo, ahora tiene que dar el paso adelante, que su hambre y calidad se refleje en los entrenamientos y los partidos. Es uno de los jugadores que, como entrenador, tengo ganas y te exige hacerle mejorar.