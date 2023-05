El Granada CF se juega gran parte de sus opciones de ascenso directo en Vitoria

De partidazo en partidazo. Cada jornada se está convirtiendo en un reto mayúsculo en el tortuoso y duro camino que conduce hasta Primera División. Las Palmas, Racing, Eibar y esta noche Mendizorroza.

El Granada visita este viernes al Alavés, en partido que comenzará a las nueve de la noche, en otro choque clave en las opciones de ascenso directo para ambos equipos, porque los vitorianos pelean por lo mismo, y al que los rojiblancos llegan en un irregular momento, especialmente por su mala trayectoria fuera de casa.

El conjunto dirigido por Paco López ha desperdiciado varias opciones en las últimas jornadas tanto de estabilizarse en puestos de ascenso directo como de asaltar el liderato de la categoría, que sigue teniendo a dos puntos ocupado por el Eibar. No se ha bajado de la pugna, pero ha perdido la oportunidad de tomar renta sobre los demás.

Ahora empata en la tabla con Alavés y Levante por culpa de sus malos números a domicilio, ya que ha perdido en sus tres anteriores salidas de forma consecutiva por 1-0 frente a Sporting de Gijón, Zaragoza y Racing de Santander. Evitar un cuarto traspié seguido es el gran y principal objetivo para hoy.

Se trata de revertir este viernes esta mala dinámica fuera con un buen resultado que le permita seguir en el grupo cabecero de la tabla para tratar de depender de sí mismo en las tres últimas jornadas, en las que se tiene que medir a Leganés y Lugo en casa y al Mirandés a domicilio.

Lo lograría, a falta de los otros resultados de la jornada, con un empate. Ganar sería dar un paso grande, ya que tendrá además ganado el ‘gol average’ al Alavés, al que superó por 3-1 en la primera vuelta en el Nuevo Los Cármenes.

La escuadra que dirige Paco López sólo ha ganado un partido en las seis últimas jornadas, en la que suma también tres derrotas y dos empates, el más reciente el pasado domingo en el Nuevo Los Cármenes ante el Eibar (1-1). Decepción de la que ya casi nadie se acuerda.

El técnico recupera para este choque a dos futbolistas importantes que no estuvieron disponibles ante el Eibar: el lateral diestro Ricard Sánchez tras recuperarse de una lesión que lo ha mantenido tres partidos de baja y el medio Víctor Meseguer tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas.

Paco López tendrá que decidir si Ricard reemplaza en el once inicial a Joaquín Marín ‘Quini’ o espera su oportunidad en el banquillo, mientras que lo esperado es que Meseguer empiece como suplente y que siga apostando el preparador de inicio para la medular por la pareja que integran el francés Yann Bodiger y el serbio Njegos Petrovic.

El resto del once, salvo sorpresa, será el mismo del choque ante el Eibar, con la única duda de si el acompañante del albanés Myrto Uzuni está acompañado por Antonio Puertas, como en los últimos partidos, o regresa a la alineación el israelí Shon Weissman.

Salvo sorpresa, aparte de los citados ya, tienen plaza fija en el once Raúl Fernández, Rubio, Ignasi Miquel, Carlos Neva, Callejón y Melendo.

Alrededor de cuatrocientos aficionados del Granada CF acompañarán al equipo en directo en el partido, con desplazamiento en autobús y entradas que han sido sufragadas por el club rojiblanco.

Los vehículos partirán a las cuatro y media de la madrugada del Nuevo Los Cármenes para llegar a Vitoria a mediodía. Regresarán tras el partido.

El rival

Habrá lleno en el partido porque el estadio de Mendizorroza se quedó este viernes sin entradas para el choque. Los aficionados albiazules respondieron a la llamada del club y el coliseo babazorro volverá a vivir un nuevo lleno con más de 19.000 aficionados en sus gradas.

La anterior ocasión en la que Mendizorroza colgó el cartel de ‘No hay billetes’ fue ante el Granada el curso pasado, en otro partido clave, en este caso en la pelea que mantuvieron ambos por no descender de Primera División, que finalmente no consiguieron

El equipo vitoriano ha ganado tres de sus seis últimos duelos y aunque llega de perder ante el Levante, otro rival directo, los de Luis García Plaza se muestran muy sólidos al cobijo de su afición, pues en Mendizorroza solo han perdido un partido esta temporada.

El técnico madrileño no podrá contar con Jon Guridi por acumulación de amonestaciones, mientras se mostró confiado con la recuperación de aquellos que sufren molestias, sin dar nombres.

Así, es probable que el entrenador babazorro recupere un once inicial más habitual con una defensa formada por Aleksandar Sedlar, Abdel Abqar, Rubén Duarte y Nahuel Tenaglia, tras la recuperación física del lateral argentino.

En el centro del campo podría reaparecer Salva Sevilla para formar pareja con Antonio Blanco. Luis Rioja es un fijo en la banda izquierda, mientras que Rober y Jason ocuparán la zona de enganche con la referencia Asier Villalibre arriba.