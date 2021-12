Robert : "Somos una manada y la fuerza es el grupo"

El entrenador del Granada CF, Robert Moreno, cree que la victoria por 2-1 lograda este viernes por su equipo ante el Alavés muestra “la resiliencia” de los suyos porque debido a las bajas no jugaron “en igualdad de condiciones” que el rival.

“Fue un partido en el que a nivel de fútbol no estuvimos bien, pero se ha demostrado que si estamos todos unidos se consiguen los objetivos”, dijo el técnico tras el choque en rueda de prensa.

“Este triunfo muestra la resiliencia de este equipo. En igualdad de condiciones somos un equipo que puede competir con el Alavés, pero hoy no estábamos en igualdad de condiciones”, afirmó Moreno en relación a las “muchas bajas” que tenían.

El técnico aseveró que tuvieron que jugar con “gente con molestias” y que se siente “orgulloso” de sus futbolistas, incidiendo en que lo van a “dejar todo” para conseguir los objetivos sabiendo que va a ser muy difícil”, que no han hecho “nada” y que hasta final de año les quedan “cuatro partidos complicadísimos”.

“Hemos conseguido sacar el resultado y hoy solo podemos hablar de resultado. Fue un partido trabado y no pudimos estar fluidos”, añadió Moreno, quien destacó el empuje de la afición y el gol del colombiano Santiago Arias.

Nombres propios

“En el palco cerrado (donde vio el partido al estar sancionado) escuchaba el ambiente de la gente. Entre todos los aficionados han levantado a Abram (que cabeceó al palo en la acción del 2-1) y por ahí estaba Arias. No ha participado mucho hasta ahora, pero su por su esfuerzo y su trabajo dándolo todo estoy muy contento de que se haya llevado el premio del gol Arias”, expuso.

Sobre Luis Milla, que reaparecía en el once en liga, apuntó el entrenador del Granada que “ha acabado con calambres y no está al cien por cien, pero quería ayudar” y afirmó que “durante la semana alguno de los lesionados me dijo que estaba dispuesto a arriesgar”.

“En este grupo individualizar no es lo mejor. Somos una manada y la fuerza del Granada es el grupo de jugadores. La clave es la unión”, agregó.

Sobre los dos jugadores que acabaron el choque sustituidos por problemas físicos, que fueron Escudero y Antonio Puertas, dijo que son “optimistas” porque “las dos cositas que hay no tienen pinta de que sea nada grave”.

“Tener diez días (hasta el próximo partido contra el Cádiz) nos va a ir bien para recuperar lesionados y a los que han salido tocados”, concluyó.