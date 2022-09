El Granada CF sufre en Andorra su primera derrota (1-0) de la temporada

El Granada CF sufrió este domingo en Andorra su primera derrota de la temporada al perder por 1-0 en un partido en el que, pese a no estar a un gran nivel, no fue inferior a su rival y dispuso de ocasiones suficientes para haber logrado, como poco, un empate que mereció.

Un tempranero tanto de Iván Gil condenó al Granada, que falló donde no lo había hecho en los otros tres partidos anteriores: en área propia encajando por primera vez en este curso y en la contraria al no marcar en ninguna de las opciones claras que acumuló durante el choque.

La derrota tiene que preocupar lo justo, no sólo porque el Granada sigue en la parte más alta de la tabla. Sirve para confirmar, por si alguien no lo tenía grabado a fuego, que esto no va a ser un camino de rosas y que el día que no atinas o fallas, aunque sea poco, te vas con el zurrón vacío a casa.

Aitor Karanka, pese a comentar el viernes en rueda de prensa que no tenía bajas para el choque, no pudo incluir en la convocatoria ni a Melendo ni a Alberto Soro, lo que dejó al equipo sin dos jugadores bastante utilizados, sobre todo en la media punta.

Esto permitió el regreso a la titularidad de Matías Arezo formando la punta de ataque junto a José Callejón, siendo el resto del once inicial el mismo de la pasada jornada ante el Villarreal B, con Bodiger y Sergio Ruiz formando el doble pivote.

Como era de esperar, el Andorra se adueñó del balón desde el inicio, arriesgando en la salida todo lo que fuese necesario, pero sin cometer ningún error en todo el encuentro que pudiera aprovechar un Granada no tan brillante en la presión como en pasados partidos.

De hecho, los rojiblancos permitieron a los cinco minutos que el equipo local marcara el 1-0 al no evitar el envío en largo de Villanova y tampoco tirar bien el fuera de juego.

Un pie de Ricard Sánchez, más retrasado que todos sus compañeros, habilitó a Iván Gil, que levantó el balón con clase por encima de André para endosar al Granada el primer gol de la temporada.

Reaccionó bien el equipo de Karanka, con jerarquía sobre el campo y relativa facilidad para crear ocasiones, pero no fue capaz de materializar ninguna de las cuatro claras que tuvo en el cuarto de hora posterior.

Estuvo a punto de desquitarse de su error defensivo Ricard Sánchez con un centro-chut que no encontró ni rematador ni portería, mientras que poco después buscó el empate Callejón con un chut lejano que no se topó con la red por centímetros.

Las dos siguientes opciones fueron aún más claras: Sergio Molina sacó bajo palos el remate en el segundo palo de volea de Matías Arezo y, en el minuto 22, doble ocasión con Raúl Lizoain salvando a bocajarro el gol ante Uzuni y Vilanova sacando el rechace de Antonio Puertas.

El Andorra, que con el paso de los minutos frenó el aluvión visitante, sólo se acercó al gol hasta el descanso con una contra tras un fallo garrafal de Quini que deshizo después de reaccionar el propio lateral cordobés.

En el segundo tramo del primer tiempo hubo menos producción ofensiva del Granada, que echó de menos un jugador más creativo en la medular. Con todo, Raúl Lizoain salvó a los suyos dos veces en sendas acciones anuladas por un fuera de juego que no era, por lo que caso de gol las hubiera validado el VAR.

En la primera cazó el meta la vaselina de Antonio Puertas y en la segunda hizo lo propio con el remate de un Arezo que participó demasiado poco en el juego.

Segundo tiempo

Esa acción llegó ya en el añadido de un primer tiempo que el Andorra jugó con diez hombres tras retirarse Sergio Molina conmocionado por un pelotazo tremendo de Bodiger y optar el técnico Eder Sarabia por esperar al descanso para sustituirlo.

La segunda parte se le atragantó al Granada. Se juntaron la incapacidad del equipo para trenzar buenas acciones ofensivas con las largas posesiones del Andorra, que no inquietó a André pero que sí que, por momentos, desesperó a los rojiblancos.

Con todo, se volvió a acercar al empate el Granada con un cabezazo de Uzuzi que casi entra y con un tiro desviado de Antonio Puertas.

Antes de la hora hizo cambios Karanka, con la marcha del campo de Arezo y la Quini y la entrada de Alberto Perea, que con sólo dos entrenos en el cuerpo debutó como rojiblanco, y Jonathan Silva, que lo primero que hizo fue poner un caramelo en forma de centro que nadie cazó.

Una de esas eternas, y casi perfectas, posesiones locales acabó, en el minuto 64, con un remate con la testa a bocajarro en el área pequeña de Marc Fernández al que respondió André con una milagrosa parada para evitar el 2-0.

Tal y como dictan las leyes no escritas del fútbol, el Andorra perdonó y en la siguiente acción empató el Granada. Lo hizo con un cabezazo de Antonio Puertas tras centro de Callejón. El VAR vio lo que nadie había percibido, una mano de Uzuni después de fallar en la salida el meta local y el árbitro anuló el tanto tras visitar el monitor.

El propio Uzuni, que desde el estreno de Perea estaba jugando como punta, dejó su sitio a Jorge Molina con sólo veinte minutos ya por delante, y agotó cambios Karanka en el minuto 77 con poniendo en acción a Cabaco y Rochina por un tocado Ignasi Miquel y un cansado Callejón.

Hasta el final

Casi ninguno de los cinco cambios realizados por Karanka mejoró al Granada. El equipo necesitaba fluidez con balón y desequilibrio por banda, pero ninguno de los elegidos para entrar, pese a que los llamaba el partido, fueron Meseguer y Bryan Zaragoza.

En el último cuarto de encuentro ni creó ocasiones el Granada ni se acercó a las inmediaciones de Lizoain. Lo intentó Rochina, ya cerca del minuto 90, con un chut lejano y, después, con un cabezazo a las manos de Lizoain. Rozando el tiempo reglamentario no acertó Antonio Puertas, muy forzado ante el meta.

No dimitió el Granada, con más fe y empuje que fútbol, hasta el final ante un Andorra que siempre trató de dormir el partido con balón, y en última acción, en el minuto 96, volvió a tener el empate.

Perea se sacó un disparo tras un barullo en el área que repelió el meta como pudo y Jorge Molina mandó fuera el rechace en el área pequeña.

Estaba claro que salir de España no le sentó bien al Granada, que no era el día. Primer borrón de la temporada en forma de derrota. Ojalá que no haya muchos más.