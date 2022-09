Novedades en el Granada CF: André sufre lesión importante y Perea es nueva baja

Más problemas en el Granada CF en forma de problemas físicos, en un caso por una nueva baja y en el otro porque una lesión ya conocida puede ser más grave de lo imaginado.

Alberto Perea se ha convertido en nueva ausencia del Granada CF para el partido de este domingo ante el Huesca, mientras que el meta portugués André Ferreira sufre una lesión “importante”.

El entrenador del Granada, Aitor Karanka, confirmó este viernes en rueda de prensa la baja para medirse ante el Huesca de Alberto Perea por sufrir una molestia física y preferir no arriesgar.

“Perea está aparte. Desde que llegó se vio que no estaba al nivel que queremos todos. Tenía alguna molestia y prefiero no arriesgar, que el jugador esté en el campo al cien por cien. Tenemos tranquilidad para hacer las cosas bien y que no se lesione nadie por arriesgar”, explicó el técnico.

Con el atacante rojiblanco se eleva a cinco el número de jugadores de la primera plantilla que se perderán el partido ante los oscenses, ya que también están descartados para el mismo el portero André, el central Ignasi Miquel, el lateral argentino Jonathan Silva y el media punta Alberto Soro.

Preocupante

De todas estas ausencias por lesión preocupa la de André, que se retiró dolorido en el segundo tiempo del pasado partido contra Las Palmas tras hacerse daño de forma fortuita.

Karanka confirmó que el cancerbero sufre una lesión “importante” sin especificar si es para “semanas o meses” de baja porque están esperando un “diagnóstico seguro” de las pruebas a las que está siendo sometido.

En el entrenamiento del Granada de este viernes, que fue abierto a los medios en los primeros minutos, sí que participaron el atacante Óscar Melendo y el central uruguayo Erick Cabaco, aunque este último no se ejercitó el jueves por un problema gástrico.

Los dos han superado los problemas físicos que arrastraban y sí podrán estar el domingo ante el Huesca, frente al que también reaparecerán tras no estar en Las Palmas por encontrarse con sus selecciones Ricard Sánchez y Uzuni.