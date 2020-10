Crecimiento económico de un Granada "con los pies en el suelo"

El director general del Granada CF, Antonio Fernández Monterrubio, hizo este martes el habitual repaso a la actualidad del club tras el cierre del mercado de fichajes, en el que destacó el salto económico dado esta campaña por la entidad en relación a la pasada ya que ha aumentado en diez millones de euros su presupuesto y se ha ha elevado hasta los 52,6 millones el límite coste plantilla de su primer equipo.

El dirigente reconoció en una larga rueda de prensa telemática que están “muy satisfechos” con la marcha del club pero lanzó un mensaje de “prudencia y tranquilidad” porque tienen que seguir “con la misma sensatez” para no venirse arriba ni crear “falsas expectativas”.

“Vamos a seguir creciendo pero paso a paso y sin correr, con pasos cortos pero firmes, con prudencia, tranquilidad y trabajo. Tenemos un plan que funciona y somos eficientes, y lo que funciona no se toca”, añadió.

Fernández Monterrubio cree que “los éxitos” del Granada son “fruto del trabajo, la exigencia y el sacrificio de muchas personas” y que no son “fruto de la casualidad porque las casualidades no existen”.

“Tenemos que seguir con los pies bien puestos en el suelo y tenemos que saber de dónde venimos y qué somos, con ambición por seguir creciendo. Tenemos una confianza total y absoluta en nuestros jugadores y técnicos”, añadió el dirigente.

Diego seguirá hasta que él quiera

Sobre el técnico Diego Martínez apuntó, igual que cuando fue renovado la pasada temporada, que estará en el Granada “hasta que él quiera”.

El dirigente insistió en que el objetivo del club esta campaña es “consolidar al equipo en Primera” y que cuando lleven “tres o cuatro temporadas en Primera” será el momento de “plantear nuevos objetivos”, mientras que sobre la Liga Europa dijo que es “un premio extraordinario que hay que disfrutar”.

En torno al recién cerrado mercado de fichajes, Fernández Monterrubio explicó que han tratado de “retener todo el talento posible que había y sumar un nuevo talento” que encaje en “la idea de equipo y familia” que tienen en el club.

El dirigente avanzó que el Granada aumenta su presupuesto en diez millones de euros respecto a la pasada campaña, que el límite coste plantilla del primer equipo queda establecido en 52,6 millones y que el total, incluyendo el resto de conjuntos de la entidad, se va hasta los 56,4 millones de euros, aunque esa cantidad no ha sido gastada en su totalidad y se ha dejado una parte sin consumir “por razones estratégicas”.

El mercado

“Ha sido un mercado muy extraño, muy difícil y condicionado por la situación del Covid-19 que vivimos. Se has hecho las cosas razonablemente bien y estamos satisfechos, creo que hemos manejado la incertidumbre del mercado de forma eficiente” resumió el director general del Granada.

Agregó que han sido “prudentes en operaciones de largo recorrido vinculadas al futuro del club para no comprometer el club en años futuros” y que hubieran hecho los mismos movimientos aunque no se hubiera clasificado el equipo para la fase de grupos de la Liga Europa aunque eso hubiera significado “adquirir mayores riesgos”.

Fernández Monterrubio también se refirió, a preguntas de los periodistas, a otros asuntos de la actualidad rojiblanca, como el convenio de explotación de uso del Nuevo Los Cármenes tras la polémica surgida en los últimos meses con el Ayuntamiento de Granada.

Convenio, abonos, Winamax y propiedad

“El convenio no está firmado pero se va a firmar porque no nos queda más remedio por responsabilidad. Es un convenio idéntico al que había con una vinculación minina, no es lo que queremos ni lo que nos merecemos, deseamos un proyecto con una concesión administrativa a largo plazo pagando un canon”, explicó.

“Eso es lo que queremos y parece que hay actitud de negociar eso próximamente. No estamos nada contentos, se ha perdido mucho tiempo, y lo digo sin ánimo de polemizar. Seguiremos trabajando para que sea una realidad”, concluyó.

El dirigente cree que los aficionados “disfrutan del equipo” y deseó que pueda “haber público en el estadio cuanto antes con las máximas garantías para todos”. “La UEFA lo permite y desde LaLiga se trabaja para ello, por lo que el club ha activado diferentes planes de contingencia”, añadió.

Sobre una posible campaña de abonados aclaró que les gustaría “tener más certidumbre sobre la vuelta al estadio” y que no va a “sacar una campaña sin saber cuándo, cómo y cuántos pueden estar en el estadio” pero que se plantean “distintos escenarios”.

No fue tan claro en torno al cambio de propiedad del club, hay que sólo apuntó que su cometido es “hablar del club” pero no de la propiedad”, mientras que sí que fue tajante al afirmar que por parte del Granada “no se da por zanjado”, y ellos lo saben” la polémica credaa con Winamax, el patrocinador principal del club, por su tuit hiriente tras la derrota ante el Atlético de Madrid.